Рождество Христово в Украине: традиции празднования и что категорически нельзя делать

Уже совсем скоро православные христиане отмечают Рождество Христово – один из самых главных праздников церковного календаря. Есть немало традиций, связанных с этим днем. В частности, некоторые рассказывают, что нельзя делать на Рождество.

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OBOZREVATEL рассказывает о том, как традиционно отпраздновать этот день и чего лучше остерегаться.

Откуда пошел праздник

Рождество отмечается в честь рождения Иисуса Христа. Согласно Евангелию, его родители Мария и Иосиф прибыли в Вифлеем, чтобы принять участие в переписи населения. Но город уже был переполнен, так что им пришлось заночевать в пещере, где держали скот. Там у Марии начались роды и она родила Спасителя.

Первыми поздравить ребенка пришли пастухи, которые ухаживали за скотом. Им о рождении Иисуса возвестил ангел. В это же время над Вифлеемом засияла очень яркая звезда. Ее заметили волхвы – мудрецы с Востока, которые поняли, что это за знак, и отправились искать, где родился царь иудейский. По дороге они вошли в Иерусалим, где расспросили о месте рождения будущего правителя у тогдашнего царя Ирода. Тот забеспокоился и отдал приказ убить всех детей младше 2 лет. Пока солдаты получили этот приказ, волхвы успели побывать у младенца Иисуса и, по велению из вещего сна, отправились обратно по другой дороге. Между тем жизнь Спасителя была чудесным образом спасена – его родителей предупредил ангел. Иосиф бежал с семьей в Египет, где они скрывались до самой смерти Ирода.

Главные символы Рождества

Независимо от того, какая христианская церковь отмечает праздник, главным символом его является звезда. Она символизирует надежду. Именно поэтому звездой стали украшать верхушку рождественской елки. В Украине с богато украшенной звездой путешествуют во время праздников колядники.

Также распространенным символом является вертеп, или шопка – композиция, изображающая Святое семейство в окружении животных и первых гостей. Их устанавливают в публичных местах и около церквей.

Елка – еще один важный праздничный символ. Однако его история древнее самого христианства. Различные языческие культы поклонялись растениям, в частности, чествовали вечнозеленые виды – хвойные деревья, плющи, падуб и т.д. Они считались символом непреодолимости жизни. Впоследствии этот символизм был подхвачен христианами.

В Украине похожую роль исполнял дидух – сноп из пшеницы, ржи или овса, который специально вязали и украшали цветами, плодами и цветными нитями во время жатвы. Дидуха плели таким образом, чтобы он мог стоять вертикально и служил украшением рождественского стола. На Василия или Крещение дидуха нужно было вынести на улицу и сжечь, чтобы призвать весну, а пеплом посыпать огород для плодовитости земли.

Также в разных культурах готовят к празднику специальные рождественские блюда. В Украине это прежде всего кутья и узвар – символы богатого урожая. Они тоже имеют языческое происхождение. Как и традиция накрывать стол из 12 постных блюд – по количеству месяцев в году. Впоследствии это число стали связывать с 12 апостолами, то есть учениками Иисуса.

Украинские рождественские традиции

Рождеству предшествует продолжительный 40-дневный пост. Так что Сочельник, который отмечают накануне самого праздника, тоже приходится на постный день. Считается, что его нужно посвятить особенно страстным молитвам и очищению души.

Пост в канун Рождества особенно строгий – есть нельзя до момента, пока на небе появится первая звезда. Она символизирует собой Вифлеемскую звезду и возвещает о рождении Христа. После этого вся семья вместе читает молитву, зажигает свечу и садится ужинать.

Перед тем как сесть за стол, каждый должен был дунуть на свое место. Поскольку в рождественскую ночь, по поверью, домой возвращаются невидимые души умерших родственников, таким образом нужно было их сдвинуть, чтобы не сесть сверху – это считается очень плохой приметой.

Рождественскую кутью также должны были разносить дети к родственникам с добрыми пожеланиями. Разносили ее также скоту, птицам и пчелам, чтобы почтить их важность в хозяйстве. Кроме прочего, считалось, что они в рождественскую ночь приобретают способность говорить и обращаться к богу, именно поэтому им было такое особое уважение.

Любимой забавой Рождества были колядования. После праздничного ужина маленькие мальчики начинали ходить к родственникам и соседям и петь специальные песни – колядки. Считалось, что так они разносят счастье. Основные же празднования приходились уже на день Рождества. Утром младшие дети шли к родственникам с песнями и пожеланиями, а взамен получали яблоки, конфеты или мелкие деньги. А потом уже они собирались со старшими и шли к чужим людям. Со временем колядники начали наряжаться в персонажей Рождества и устраивать целые представления – вертепы.

Каковы рождественские запреты

Любая работа в рождественский день запрещена. Даже простые домашние хлопоты надо отложить в сторону – этот день посвящен исключительно празднованию.

Рыбалка и охота запрещены. По поверью в рождественскую ночь в этот мир приходят души умерших и заселяются ненадолго в животных, рыб и птиц.

До окончания ужина все должны оставаться в доме. Если открыть в это время дверь, можно впустить злых духов.

В канун Рождества особенно строг запрет на ссоры и сквернословие. Ни в коем случае нельзя этого делать за праздничным столом.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, на Рождество разрешено гадать, в частности, незамужние девушки могут погадать на своего будущего мужа.

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