Рождественская служба в главном соборе Киево-Печерской лавры с Эпифанием: онлайн-трансляция

Предстоятель Православной церкви Украины митрополит Епифаний 7 января совершит Богослужение по случаю Рождества Христова в Успенском соборе Киева. Это первая в истории литургия предстоятеля автокефальной ПЦУ в Киево-Печерской лавре.

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Как сообщила пресс-служба ПЦУ, на свершение службы были получены соответствующие разрешения. Богослужение начнется в 9 часов утра.

Успенский собор исторически считается главным храмом Киево-Печерской лавры.

"Сердечно поздравляем с праздником Рождества Христова – с событием вечной радости, ценность которой не уменьшилась даже за более две тысячи лет, и которая не угаснет, пока будет этот мир навека. Как Вифлеемская звезда, осветившая темное ночное небо и указавшая путь мудрецам, так Сам Иисус Христос есть тот Свет, который во всякой тьме светит, и никакая тьма победить Его не может. Найдем же этот Свет в своих сердцах, не дадим унынию, злу или нелюдям его погасить. Соединившись в единой молитве миллионами горячих сердец – прославляем Новорожденного Спасителя на родном языке, в родных святынях, единственным, непобедимым, свободным народом. И никакая тьма нам не страшна – потому что с нами Бог", – поздравили в ПЦУ.

Ранее Министерство культуры и информационной политики Украины, которое является распорядителем государственного имущества на территории Киево-Печерской лавры, разрешило проведение Рождественского богослужения в Успенском соборе в ночь на 7 января.

Однако служители российской церкви уверяют, что подобное служение в соборе в ночь на Рождество по юлианскому календарю будет ничем иным, как "захватом".

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 января Успенский собор и Трапезную церковь Киево-Печерской лавры окончательно передали государству. Комиссия для приема-передачи завершила работу, в ее состав вошли представители Национального заповедника, УПЦ, Минкультуры и юристы.