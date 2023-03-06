Пурим-2023: как отмечают самый веселый праздник евреев. Дата и история

Пурим занимает в иудейском календаре особое место. Этот праздник был установлен в знак чудесного спасения евреев от истребления Аманом – чиновником персидского царя Ахашвероша. Событие произошло более 2400 тысяч лет назад и описано в Книге Есфирь.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника. И объясняет, почему он считается самым веселым днем года у евреев.

Как появился праздник Пурим

По иудейскому календарю Пурим отмечается на 14 день месяца адара. В 2023 году он выпадает на 7 марта. По иудейской традиции, празднование начинается вечером в канун праздничной даты, то есть 6 марта. Согласно Книге Есфирь, ее муж, царь Ахашверош дал разрешение Аману на уничтожение евреев, и тот бросил жребий, в какой день это сделать. Тот указал на 14 число адара. Именно от слова "pur" – "жребий" потом и будет образовано название праздника.

Есфирь – еврейка по происхождению – узнав об этом, решила спасти свой народ. Вместе со своим двоюродным братом Мордехаем она собрала всех евреев, чтобы они вместе могли поститься и учить детей Торе. Это подействовало, и Бог принял решение обратить жребий против самого Амана.

Позже, когда Ахашверош устроил пир в честь своей жены, он пообещал ей исполнить любое ее желание. И Есфирь пожелала сохранить жизнь своему народу. Гнев же царя обрушился уже на самого Амана, который задумал уничтожить евреев, а значит и возлюбленную царя. Так что в день, когда злодей думал устроить резню, погиб он сам и его сыновья. Иудеи же подняли восстание, уничтожив немало своих врагов. Эти события и описываются в Книге, или свитке Есфирь.

Как празднуют Пурим

Празднование начинается с чтения книги Есфирь. При этом читающий должен время от времени издавать громкий треск с помощью специального шумового инструмента под названием раашан. Каждый раз, когда читатель произносит имя Аман, он использует раашан, а все присутствующие стучат и топают ногами.

По традиции, это один из немногих праздников, когда иудеи могут употреблять крепкие спиртные напитки. Все для того, чтобы день был очень веселым – Талмуд велит проводить его именно в большой радости. Причем иудеи традиционно считают свое состояние соответствующим празднику, когда они уже не могут отличить фразу "проклятый Аман" от "благословенный Мордехай".

Главным блюдом на Пурим являются сладкие пирожки с маковой начинкой – аменташ, то есть "уши Амана". А главным развлечением – пуримшпиль. Это театральная постановка, разыгрывающая события Книги Есфирь. В этот день принято наряжаться в разные костюмы и проводить маскарады. В частности, можно нарушить одно из главных табу и переодеться в представителя противоположного пола: женщина может нарядиться мужчиной, а мужчина – женщиной. Это должно напоминать иудеям о том, что под случайным стечением обстоятельств часто скрывается замысел доброго и справедливого бога.

Чтобы отпраздновать Пурим как следует, иудей должен помочь нуждающемуся и подарить что-нибудь съедобное своим близким. Ведь на этот праздник принято не только веселиться самому, но и приносить как можно больше радости другим людям.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как украинцы относятся к идее перенести празднование 8 марта.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.