Прощенное воскресенье-2023: главные традиции праздника в Украине

В последний день Масленицы украинцы отмечают также Прощенное воскресенье. Кроме того, это также последнее воскресенье перед началом Великого поста, который продлится до Пасхи. В 2023 году оно выпало на 26 февраля.

Видео дня

Главной традицией было прощение, из-за чего и возникло название праздника. OBOZREVATEL расскажет, что еще делали в Прощенное воскресенье.

Утром верующие традиционно шли в церковь на службу, а также исповедаться. Потом можно было отправиться в гости.

Главной традицией этого дня является просьба о прощении. Она касается не только самых близких людей. Извиняться также нужно сильным перед слабыми, здоровым перед больными, богатым перед бедными. Также следует отпустить все свои обиды.

Когда у вас попросят прощения, ответьте: "Бог простит и я прощаю".

В этот день устраивают праздничный ужин, собирают всех близких за одну столом. Ранее родственники собирались у самого старшого члена их семьи дома.

Готовили традиционно много, ведь впереди был пост. Остатками еды со стола можно было кормить животных и птиц. Однако не спешите убирать все блюда, стол после трапезы было принято накрыть полотенцем, чтобы сохранить счастье в доме.

В Прощенное воскресенье также посещали могилы родственников, чтобы попросить прощения и у них.

Также именно в воскресенье сжигали чучело из соломы, которое делали в начале недели.

Ранее OBOZREVATEL публиковал молитвы, в которых можно обратиться к Богу в Прощенное воскресенье.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.