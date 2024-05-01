Празднуют ли в Украине 1 мая: почему дата имела советский оттенок

1 мая во многих европейских странах отмечается День труда. Этот праздник посвящен борьбе людей за свои рабочие права и лучшие условия труда.

Однако в Украине этот день имеет четкий советский оттенок. О том, как именно СССР повлиял на значение 1 мая и празднуют ли этот праздник украинцы сегодня, читайте в материале OBOZ.UA.

История Дня труда

Считается, что история Дня труда началась в 1886 году в Чикаго. Тогда на улицы вышло 35 тысяч рабочих, требовавших сделать восьмичасовой рабочий день и повысить оплату труда. Протесты продолжались с 1 по 4 число, пока один из митингующих не бросил бомбу в правозащитников, в результате чего семеро из них погибли.

В конце концов, к толпе применили оружие, а самых активных демонстрантов задержали и четырех из них казнили.

С тех пор мирные митинги за права работников начали проводить каждый год. В 1888 году съезд Американской федерации труда объявил 1 мая днем общенациональной борьбы за права рабочих. А в 1889 году II Конгресс Интернационала постановил сделать эту дату днем солидарности трудящихся всего мира.

Однако есть версия, что первыми на весенние протесты за права рабочих вышли австралийцы 21 апреля 1856 года.

Влияние СССР на 1 мая

Советский Союз оказал большое влияние на День труда и превратил его в очередной инструмент пропаганды. Оно начало ассоциироваться с лозунгом "Мир! Труд! Май!" и началом сезона работ на огороде.

С 1917 года праздник прозвали Днем интернационала и сделали 1 мая официальным выходным, а позже и 2 мая. Однако в 1972 году название сменили на День международной солидарности трудящихся.

Демонстрации проводились уже не с целью защиты прав рабочих, ведь считалось, что у СССР с этим нет никаких проблем. Наемные рабочие должны были стремиться к построению нового общества и демонстрировать солидарность с людьми из капиталистических стран.

В этот день советские граждане ходили по улицам с красными знаменами, лозунгами и портретами вождей. Большинство людей не хотели это делать, но у них не было выбора, ведь за неповиновение могло последовать наказание.

День труда в Украине

В Украине День труда впервые был отмечен во Львове в 1890 году. Тогда люди требовали сокращения рабочего дня до 8 часов, отмены детского труда и ночных смен для женщин.

После провозглашения независимости 1 и 2 мая в Украине остались выходными днями, но в 2017 году советское название сменили на День труда, а выходное 2 числа отменили. Массовые демонстрации уже никто не проводил. Как правило, украинцы собирались семьями и отдыхали на природе.

13 февраля 2023 года был зарегистрирован законопроект, предлагающий отменить праздники, трансформированные советской системой. Среди них 1 мая, 8 марта и 9 мая. Однако пока он не вступил в силу, поэтому День труда остается официальным праздником, но во время военного положения все выходные отменяются.

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