Праздник Девяти целителей: какие традиции и приметы существуют 12 мая

12 мая православные верующие чтят память девяти целителей. В мире отмечают Международный день медицинской сестры и Всемирный день синдрома хронической усталости.

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Именины празднуют Арсении, Артемы, Богданы и Василии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

Праздник Девяти Целителей

Девять целителей жили в Кизике в 3 веке н.э., во времена правления жестокого императора Диоклетиана. Целителей звали: Феогнид, Руфь, Антипатр, Феостих, Артем, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон.

Они прославились чудесами исцелений и непоколебимой верой в Бога. Даже после того, как правитель начал гонения на христиан, мученики открыто и смело продолжали проповедовать веру во Христа. Император приказал схватить мужчин и привести их во дворец. Девять целителей долго подвергать пыткам, после чего приказали отрубить им головы. Мощи мучеников после смерти сочли нетленными.

Народные запреты

Наши предки говорили, что в праздник Девяти мучеников нельзя ни с кем делиться своими планами – иначе они не сбудутся.

Не советовали также купаться в водоемах – вода может потянуть ко дну.

Кроме того, генеральную уборку лучше сделать в другой день. Мытье полов и домашние дела могут навлечь в дом проблемы и споры.

Погодные приметы

По погоде в этот день прочили, будет ли дождливым лето и как уродят зерновые.

Если поднялся сильный ветер – май пройдет с проливными дождями.

Вокруг летают майские жуки и их слишком много – лето будет сухим и жарким.

Летняя жара 12 мая свидетельствует о том, что конец месяца будет холодным.

А если ночью на небе сияют яркие звезды – будет богатый урожай.

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