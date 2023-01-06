Поздравления с Святвечером: лучшие поздравления и картинки к празднику
Через несколько дней православные украинцы будут праздновать Святвечер – особый день в канун Рождества, посвященный семье и единению с близкими. Как поздравить со Святвечером тех, кого вы любите больше всего?
OBOZREVATEL собрал красивые поздравления к празднику. Порадуйте им самых близких.
Радіє матінка Земля,
І кожна віруюча сім’я,
Що народився Божий син,
Низький йому за це уклін.
Він наш Спаситель, рятівник,
Він наш наставник, помічник,
З Різдвом вітаємо ми вас,
Щоб всі жили у мирний час!
***
Сядемо до столу всі на Святий вечір.
Сяйво загориться в кожному вікні.
І на Україні, і в краю далекім,
Там, де б’ється серце нашої рідні.
Та заколядуємо, славлячи Христа!
Смачної куті вам! Веселого Різдва!
Вітаємо вас з Різдвом!
Хай засівають лиш добром!
Щоб колядою віншували,
Здоров’я й щастя вам бажали!
В оселі злагода була,
Й любов’ю вас обігріва!
Хай Господь благословляє,
Й увесь рік допомагає!
***
Хай Різдво у вишиванці,
Розбудить Вас щасливо вранці!
І принесе у Вашу хату,
Радість й усмішок багато.
Розбудить приспані надії,
Достатком й щастям Вас зігріє,
Зігріє сонцем і любов'ю
Та подарує Вам здоров'я.
Радісно засяяла зоря,
Бо народилось Боже немовля!
З Різдвом ми вас вітаємо,
Коляду заспіваємо!
Щоб мир на світі панував,
Добробут вас не оминав,
Любов у серці розливалась,
І доля з щастям поєдналась!
***
Під обрусом – сіно,
На обрусі – свічка,
На всю хату пахне
Свіжа паляничка.
На втіху дорослим,
На радість малечі
Йде до нас у гості
Святий добрий вечір!
Перша зірка на небі з’явилася,
Це Ісус Христос народився,
Ангелики його оберігають,
Людям про радість сповіщають.
Нехай Боже дитятко всіх береже,
І Матінка Божа всім допоможе,
Прожити в злагоді рік наступний,
Щоб був він успішний і миролюбний.
***
Ой ішла Колядка
Вулицями в місті,
У стрічках сріблястих,
У світлому намисті.
Іскорки веселі
На сніг розсипала,
Божий син родився! –
Усіх сповіщала.
Ночь в канун Рождества — это победа светлых сил над злом. Желаем вам преобладания добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу чуткости, терпения и сострадания ко всем окружающим вас людям.
***
Поздравляем с Рождеством! Желаем добра и счастья! Пусть маленький Иисус подарит вашей семье в Новом году обилие, радость и Божью опеку. Чтобы все родные были здоровы и счастливы! Веселого Рождества!
Кутья, конечно, не пицца, потому что с ней поморочиться надо! Пусть же гости оценят ваши кулинарные способности и с упоением уминают угощение. А вам – здоровья, сил, радости, любви и прекрасного настроения, ведь в Святвечер иначе и не бывает!
***
В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.
Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. Со Святвечером!
***
Вот и приходит Святвечер. Самое время встретиться с семьей и отпраздновать вместе грядущий праздник светлого Рождества. Ведь самое важное в жизни каждого из нас – близкие и родные люди. Не стоит помнить обиды, а следует помнить только счастливые дни. С праздником!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине принято колядовать и какие изменения претерпела эта традиция в этом году.
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