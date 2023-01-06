Поздравления с Святвечером: лучшие поздравления и картинки к празднику

Через несколько дней православные украинцы будут праздновать Святвечер – особый день в канун Рождества, посвященный семье и единению с близкими. Как поздравить со Святвечером тех, кого вы любите больше всего?

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OBOZREVATEL собрал красивые поздравления к празднику. Порадуйте им самых близких.

Радіє матінка Земля,

І кожна віруюча сім’я,

Що народився Божий син,

Низький йому за це уклін.

Він наш Спаситель, рятівник,

Він наш наставник, помічник,

З Різдвом вітаємо ми вас,

Щоб всі жили у мирний час!

***

Сядемо до столу всі на Святий вечір.

Сяйво загориться в кожному вікні.

І на Україні, і в краю далекім,

Там, де б’ється серце нашої рідні.

Та заколядуємо, славлячи Христа!

Смачної куті вам! Веселого Різдва!

Вітаємо вас з Різдвом!

Хай засівають лиш добром!

Щоб колядою віншували,

Здоров’я й щастя вам бажали!

В оселі злагода була,

Й любов’ю вас обігріва!

Хай Господь благословляє,

Й увесь рік допомагає!

***

Хай Різдво у вишиванці,

Розбудить Вас щасливо вранці!

І принесе у Вашу хату,

Радість й усмішок багато.

Розбудить приспані надії,

Достатком й щастям Вас зігріє,

Зігріє сонцем і любов'ю

Та подарує Вам здоров'я.

Радісно засяяла зоря,

Бо народилось Боже немовля!

З Різдвом ми вас вітаємо,

Коляду заспіваємо!

Щоб мир на світі панував,

Добробут вас не оминав,

Любов у серці розливалась,

І доля з щастям поєдналась!

***

Під обрусом – сіно,

На обрусі – свічка,

На всю хату пахне

Свіжа паляничка.

На втіху дорослим,

На радість малечі

Йде до нас у гості

Святий добрий вечір!

Перша зірка на небі з’явилася,

Це Ісус Христос народився,

Ангелики його оберігають,

Людям про радість сповіщають.

Нехай Боже дитятко всіх береже,

І Матінка Божа всім допоможе,

Прожити в злагоді рік наступний,

Щоб був він успішний і миролюбний.

***

Ой ішла Колядка

Вулицями в місті,

У стрічках сріблястих,

У світлому намисті.

Іскорки веселі

На сніг розсипала,

Божий син родився! –

Усіх сповіщала.

Ночь в канун Рождества — это победа светлых сил над злом. Желаем вам преобладания добра, радости, благополучия и удачи! И пусть в ваших сердцах также будет сделан выбор в пользу чуткости, терпения и сострадания ко всем окружающим вас людям.

***

Поздравляем с Рождеством! Желаем добра и счастья! Пусть маленький Иисус подарит вашей семье в Новом году обилие, радость и Божью опеку. Чтобы все родные были здоровы и счастливы! Веселого Рождества!

Кутья, конечно, не пицца, потому что с ней поморочиться надо! Пусть же гости оценят ваши кулинарные способности и с упоением уминают угощение. А вам – здоровья, сил, радости, любви и прекрасного настроения, ведь в Святвечер иначе и не бывает!

***

В Рождественский Святвечер желаю всем открыть сердца, и насладиться близостью родных и близких людей. Пусть яркая звезда надежды и любви горит над вашим домом. А в душе всегда найдется место для прощения. Уюта вам, добра и Божьего Благословения.

Сегодня светлый день и хороший. Желаю, чтобы Божья Благодать в этот день накрыла каждую голову, чтобы в душе воцарился покой и радость. Хочу пожелать вам быть добродетельными и взамен получать добродетели. Со Святвечером!

***

Вот и приходит Святвечер. Самое время встретиться с семьей и отпраздновать вместе грядущий праздник светлого Рождества. Ведь самое важное в жизни каждого из нас – близкие и родные люди. Не стоит помнить обиды, а следует помнить только счастливые дни. С праздником!

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, когда в Украине принято колядовать и какие изменения претерпела эта традиция в этом году.

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