Поздравления с Пасхой 2022: лучшие открытки, картинки и смс с пожеланиями

Православные украинцы 24 апреля отмечают Пасху – важнейший церковный праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Он олицетворяет собой переход от смерти к жизни, от греха к – добродетели, победу над злом любви и добра.

Светлое Христово Воскресенье в Украине принято отмечать в кругу самых близких. При этом поздравлять друг друга следует приветствием "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".

Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.

З Великоднем вас! Христос Воскрес!

Благодаті вам з небес.

В домі буде хай добро,

Щастя, радість та тепло.

Видео дня

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З Великоднем Світлим вітаю!

Миру в домі вам бажаю,

Доброти, достатку, сміху

І у справах всіх успіху!

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С праздником Пасхи!

Любви и здоровья!

Встретим мы Пасху

С добром и любовью!

Пусть будет мир

В стране и в семье!

Пусть будет радость

На нашей земле!

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Миру, радості й добра

У свято світле Вам бажаю.

Щастя, віри та тепла,

Вас з Великоднем я вітаю!

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С великой Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением! Пусть мир придет на нашу землю, и радость – в каждый дом. Большого счастья вам и вашим близким!

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Христос Воскрес! Нехай цей Великдень подарує українцям мир, благодать, гармонію, любов, надію, щастя, достаток, віру та велику радість!

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Христос Воскрес! Нехай Господь завжди береже вас, вашу сім'ю та близьких людей!

Ранее OBOZREVATEL назвал области Украины, где на Пасху отменен комендантский час. Церкви в комендантский час работать, как известно, не будут. О том, что следует положить в пасхальную корзину, читайте в материале по ссылке.