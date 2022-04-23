Поздравления с Пасхой 2022: лучшие открытки, картинки и смс с пожеланиями
Православные украинцы 24 апреля отмечают Пасху – важнейший церковный праздник, посвященный Воскресению Иисуса Христа. Он олицетворяет собой переход от смерти к жизни, от греха к – добродетели, победу над злом любви и добра.
Светлое Христово Воскресенье в Украине принято отмечать в кругу самых близких. При этом поздравлять друг друга следует приветствием "Христос Воскрес! Воистину Воскрес!".
Специально для своих читателей OBOZREVATEL подготовил подборку оригинальных открыток, картинок, смс и видео с поздравлениями и пожеланиями.Поздравления с Пасхой в стихах и прозе
З Великоднем вас! Христос Воскрес!
Благодаті вам з небес.
В домі буде хай добро,
Щастя, радість та тепло.
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З Великоднем Світлим вітаю!
Миру в домі вам бажаю,
Доброти, достатку, сміху
І у справах всіх успіху!
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С праздником Пасхи!
Любви и здоровья!
Встретим мы Пасху
С добром и любовью!
Пусть будет мир
В стране и в семье!
Пусть будет радость
На нашей земле!
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Миру, радості й добра
У свято світле Вам бажаю.
Щастя, віри та тепла,
Вас з Великоднем я вітаю!
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С великой Пасхой, со Светлым Христовым Воскресением! Пусть мир придет на нашу землю, и радость – в каждый дом. Большого счастья вам и вашим близким!
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Христос Воскрес! Нехай цей Великдень подарує українцям мир, благодать, гармонію, любов, надію, щастя, достаток, віру та велику радість!
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Христос Воскрес! Нехай Господь завжди береже вас, вашу сім'ю та близьких людей!Открытки и картинки на Пасху
Ранее OBOZREVATEL назвал области Украины, где на Пасху отменен комендантский час. Церкви в комендантский час работать, как известно, не будут. О том, что следует положить в пасхальную корзину, читайте в материале по ссылке.