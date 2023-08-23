Поздравления с Днем Независимости близким и коллегам: лучшие стихи, картинки и открытки

24 февраля 2022 года мы все осознали подлинную ценность независимости. Второй год мы празднуем основной государственный праздник в условиях полномасштабной войны. Никто не сомневается в том, что добро победит, и защитники и защитницы вскоре выгонят российских окупантов из нашей земли.

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День Независимости – особый день, поэтому следует поздравить теплыми словами друзей и коллег. OBOZREVATEL собрал самые искренне поздравления.

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С Днем Независимости! Единственное желание – это мирное небо и возвращение наших защитников и защитниц в родные дома. Пусть как можно скорее наступит мир, и в каждом доме воцарится радость, счастье и согласие.

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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!

Україну любити щиро бажаємо!

З Богом долати усі негаразди,

Свою волю нікому не дати украсти.

Українську історію бережно знати,

Українську гідність не дати топтати,

Прадідів-козаків тихо шанувати,

Мову, сім’ю, церкву свою захищати.

В Новий День народження нашої Неньки

Бажаємо щастя й достатку рідненькій!

Щоб усі її діти із цілого світу

Повернулись додому жити довіку.

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Україно моя співуча,

Ніжна нене, колиска добра!

Я люблю твої древні кручі,

Буйну зелень на схилах Дніпра.

Ти одвічна — у пісні, у слові,

В думах сивого кобзаря,

Україно моя казкова,

Наше серце для тебе співає.

Живи, Україно!

Живи для краси,

Для сили, для правди, для волі!

Співай, Україно, як рідні ліси,

Як вітер в широкому полі.

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Годы войны стали испытанием для всех нас. Мы осознали ценность независимости и единым фронтом встали на защиту родных городов и сел. Мы прошли испытания на зрелость, терпение, толерантность и смелость. Мы доказали, что мы сильная нация и неделимая страна. С Днем Независимости! С главным праздником!

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Пусть праздник Независимости принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь. Мы выстрадали свою независимость и продолжаем освобождать украинские территории от российских оккупантов. Пусть будущее нашего государства будет чистым и безоблачным. А главное пожелание состоит в том, чтобы наши дети не знали войны.

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С Днем Независимости! Желаю новых побед, ярких начинаний, успешных свершений и высоких достижений. Своим неутомимым трудом мы приближаем самый главный день – День Победы. Чем осознаннее мы будем работать сегодня на благо Украины, тем скоррее наше государство станет на путь успеха и процветания.

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С Днем Независимости! Желаем бодрости духа, благополучия и счастья. Каждый день наши защитники совершают подвиги ради Украины, отстаивая нашу волю, честь, достоинство и независимость. Желаем победы и долгожданного мира.

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С Днем Независимости! Мы – свободный, бесстрашный народ. Желаю победы, мирного неба, крепкого духа, здоровья и процветания несокрушимой, свободолюбивой, богатой и щедрой Украине! Пусть все семьи объединятся за щедрым праздничным столом.

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С Днем Независимости Украины! Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, знать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День независимости пройдет без массовых мероприятий в Киеве. Однако на Крещатике покажут выставку уничтоженной техники российских оккупантов.

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