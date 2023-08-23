Поздравления с Днем Независимости близким и коллегам: лучшие стихи, картинки и открытки
24 февраля 2022 года мы все осознали подлинную ценность независимости. Второй год мы празднуем основной государственный праздник в условиях полномасштабной войны. Никто не сомневается в том, что добро победит, и защитники и защитницы вскоре выгонят российских окупантов из нашей земли.
День Независимости – особый день, поэтому следует поздравить теплыми словами друзей и коллег. OBOZREVATEL собрал самые искренне поздравления.
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С Днем Независимости! Единственное желание – это мирное небо и возвращение наших защитников и защитниц в родные дома. Пусть как можно скорее наступит мир, и в каждом доме воцарится радость, счастье и согласие.
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З Днем Незалежності ми вас вітаємо!
Україну любити щиро бажаємо!
З Богом долати усі негаразди,
Свою волю нікому не дати украсти.
Українську історію бережно знати,
Українську гідність не дати топтати,
Прадідів-козаків тихо шанувати,
Мову, сім’ю, церкву свою захищати.
В Новий День народження нашої Неньки
Бажаємо щастя й достатку рідненькій!
Щоб усі її діти із цілого світу
Повернулись додому жити довіку.
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Україно моя співуча,
Ніжна нене, колиска добра!
Я люблю твої древні кручі,
Буйну зелень на схилах Дніпра.
Ти одвічна — у пісні, у слові,
В думах сивого кобзаря,
Україно моя казкова,
Наше серце для тебе співає.
Живи, Україно!
Живи для краси,
Для сили, для правди, для волі!
Співай, Україно, як рідні ліси,
Як вітер в широкому полі.
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Годы войны стали испытанием для всех нас. Мы осознали ценность независимости и единым фронтом встали на защиту родных городов и сел. Мы прошли испытания на зрелость, терпение, толерантность и смелость. Мы доказали, что мы сильная нация и неделимая страна. С Днем Независимости! С главным праздником!
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Пусть праздник Независимости принесет в ваш дом счастье и добро, понимание и сплоченность, мир и любовь. Мы выстрадали свою независимость и продолжаем освобождать украинские территории от российских оккупантов. Пусть будущее нашего государства будет чистым и безоблачным. А главное пожелание состоит в том, чтобы наши дети не знали войны.
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С Днем Независимости! Желаю новых побед, ярких начинаний, успешных свершений и высоких достижений. Своим неутомимым трудом мы приближаем самый главный день – День Победы. Чем осознаннее мы будем работать сегодня на благо Украины, тем скоррее наше государство станет на путь успеха и процветания.
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С Днем Независимости! Желаем бодрости духа, благополучия и счастья. Каждый день наши защитники совершают подвиги ради Украины, отстаивая нашу волю, честь, достоинство и независимость. Желаем победы и долгожданного мира.
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С Днем Независимости! Мы – свободный, бесстрашный народ. Желаю победы, мирного неба, крепкого духа, здоровья и процветания несокрушимой, свободолюбивой, богатой и щедрой Украине! Пусть все семьи объединятся за щедрым праздничным столом.
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С Днем Независимости Украины! Желаю всегда верить в свои силы, уважать друг друга, любить свою страну, знать нашу историю, помнить всех, кто героически отдал свою жизнь за Украину и ее будущее.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что День независимости пройдет без массовых мероприятий в Киеве. Однако на Крещатике покажут выставку уничтоженной техники российских оккупантов.
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