Поздравления с 8 марта подругам

Согласно обнародованным данным опроса, который проходил в "Дії", большинство респондентов (61,96%) считают, что 8 марта отменять не нужно и следует оставить этот день выходным. Украинцы высказали свое мнение, поэтому теперь – слово за властью.

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И, несмотря на все дискуссии по поводу целесообразности внесения изменений в перечень государственных праздников, украинцы второй раз празднуют 8 марта в условиях войны. Важно не забыть поздравить не только мам и бабушек, но и подруг. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления, которые можно отправить подругам в праздник.

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Поздравляю с 8 марта! Пусть маленькие ежедневные успехи приведут к победе. Иди вперед, верь в себя и помни, что я тебя всегда пойму и поддержу. Сияй и озаряй своим светом все вокруг!

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С праздником! Если в этом мире и есть что-то стабильное – это наша надежная, крепкая, проверенная годами и испытаниями, дружба. Пусть не только в этот день, а 365 дней в году жизнь дарит тебе хорошее настроение, воодушевление и уверенность. Желаю улыбок, тепла, безумной любви, путешествий, ярких моментов и гармонии в сердце.

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Пусть весна принесет тебе счастье. Желаю тебе, подруга, найти свой путь в жизни и всегда иметь поддержку рядом. Пусть болезни и невзгоды обходят стороной. Желаю успеха, достатка, благополучия и карьерного роста. Пусть все твои мечты претворятся в жизнь.

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Подруга, с 8 марта тебя! Желаю любить и быть любимой, всегда добиваться успеха, верить в свои силы и никогда не терять чувство юмора. Ты – моя поддержка и опора, я благодарна судьбе, что она когда-то возвела нас и подарила мне искреннюю и верную подругу. Желаю тебе всего самого лучшего, ведь ты этого стоит.

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С праздником весны, подруга! Пусть любовь тебя окрыляет, дарит вдоновение и силы. Пусть глаза светятся от счастья и любви, а в душе царит уют, спокойствие и гармония. Будь самой счастливой!

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Весняного настрою в купі з коханням,

Життя повноцінного з ночі до рання.

Оточення вірного й мужнього поряд,

Не знати ні злиднів, ні смутку, ні горя.

Любити самій, відчувати взаємність,

В свято отримати милу приємність.

Бути красунею, вірити в диво,

Йти по життю позитивно й щасливо.

***

З Восьмим березня, з весною!

В цю чудову теплу пору

Щиро хочу привітати

І від серця побажати:

Радісно, в достатку жити,

Ні від чого не тужити,

Брати краще від життя,

Щоб було світлим майбуття!

***

Що можна з весною тобі побажати?

Здоровою бути, щасливо кохати,

Щоб мала від кого отримати квіти,

Щоб грошей — не знати було, куди й діти.

***

З 8 Березня, красуне,

З першим святом навесні!

Я чарівності бажаю

І жіночності тобі.

Вірного завжди кохання,

Розуміння і добра,

Лиш від радості зітхання,

В серці — ніжності й тепла.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будет ли в Украине 8 марта 2023 выходным.