Поздравления с 8 марта подругам
Согласно обнародованным данным опроса, который проходил в "Дії", большинство респондентов (61,96%) считают, что 8 марта отменять не нужно и следует оставить этот день выходным. Украинцы высказали свое мнение, поэтому теперь – слово за властью.
И, несмотря на все дискуссии по поводу целесообразности внесения изменений в перечень государственных праздников, украинцы второй раз празднуют 8 марта в условиях войны. Важно не забыть поздравить не только мам и бабушек, но и подруг. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления, которые можно отправить подругам в праздник.
***
Поздравляю с 8 марта! Пусть маленькие ежедневные успехи приведут к победе. Иди вперед, верь в себя и помни, что я тебя всегда пойму и поддержу. Сияй и озаряй своим светом все вокруг!
***
С праздником! Если в этом мире и есть что-то стабильное – это наша надежная, крепкая, проверенная годами и испытаниями, дружба. Пусть не только в этот день, а 365 дней в году жизнь дарит тебе хорошее настроение, воодушевление и уверенность. Желаю улыбок, тепла, безумной любви, путешествий, ярких моментов и гармонии в сердце.
***
Пусть весна принесет тебе счастье. Желаю тебе, подруга, найти свой путь в жизни и всегда иметь поддержку рядом. Пусть болезни и невзгоды обходят стороной. Желаю успеха, достатка, благополучия и карьерного роста. Пусть все твои мечты претворятся в жизнь.
***
Подруга, с 8 марта тебя! Желаю любить и быть любимой, всегда добиваться успеха, верить в свои силы и никогда не терять чувство юмора. Ты – моя поддержка и опора, я благодарна судьбе, что она когда-то возвела нас и подарила мне искреннюю и верную подругу. Желаю тебе всего самого лучшего, ведь ты этого стоит.
***
С праздником весны, подруга! Пусть любовь тебя окрыляет, дарит вдоновение и силы. Пусть глаза светятся от счастья и любви, а в душе царит уют, спокойствие и гармония. Будь самой счастливой!
***
Весняного настрою в купі з коханням,
Життя повноцінного з ночі до рання.
Оточення вірного й мужнього поряд,
Не знати ні злиднів, ні смутку, ні горя.
Любити самій, відчувати взаємність,
В свято отримати милу приємність.
Бути красунею, вірити в диво,
Йти по життю позитивно й щасливо.
***
З Восьмим березня, з весною!
В цю чудову теплу пору
Щиро хочу привітати
І від серця побажати:
Радісно, в достатку жити,
Ні від чого не тужити,
Брати краще від життя,
Щоб було світлим майбуття!
***
Що можна з весною тобі побажати?
Здоровою бути, щасливо кохати,
Щоб мала від кого отримати квіти,
Щоб грошей — не знати було, куди й діти.
***
З 8 Березня, красуне,
З першим святом навесні!
Я чарівності бажаю
І жіночності тобі.
Вірного завжди кохання,
Розуміння і добра,
Лиш від радості зітхання,
В серці — ніжності й тепла.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал, будет ли в Украине 8 марта 2023 выходным.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.