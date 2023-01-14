Поздравления на Старый Новый год: красивые украинские пожелания друзьям и близким
Старый Новый год – один из последних зимних праздников, когда хозяевам принято желать достатка и счастья в предстоящем году. Традиционно пожелания звучали в посевалках и щедривках, которые пели в Щедрый вечер.
Украинцы назвали такие поздравления "віншуванням" и они до сих пор не потеряли актуальность. OBOZREVATEL предлагает подборку искренних и веселых поздравлений.
***
Коли проб’є дванадцята година,
І Cтарий рік зустрінеться з Новим,
Хай пощастить і Вам, і всій родині,
Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!
Хай казку принесе на крилах вечір,
І казка щоб затрималась на вік,
І під ялинку щоб чарівні речі
Приніс Вам щедрий Старий, Новий Рік!
***
Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,
Я приходжу з Новим роком Вас завінчувати.
Незважаю ні на сніг, ні на метелицю,
Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.
Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,
Коноплі під стелю, а льон по коліна,
Щоб Вас хрещених голова не боліла.
Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,
Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту– дрібними!
***
Я Вам завінчую як добре жити:
Нехай вся біда від вас біжить,
Нехай Вам здорові діти ростуть,
Нехай Вам яйце знесе когут.
Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,
Щоб хліба і сала ви мали доволі!
Щоб мирно жили, веселились,
Щоб вам ся вродив: часник, як бик,
Цибуля, як дуля,
Капуста, як баба тлуста,
Овес, як кудлатий пес,
Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!
***
Щастя, здоров’я господарю бажаємо.
Щедрий вечір, хато-світлице,
Сійся-родися, житечко, пшениця!
Сію, вію, посіваю,
З Новим роком вас вітаю.
***
Щедрик, щедрик, щедринець,
Ой, який я молодець!
Прийшов посипати, зернят забув взяти.
Маю у кишені гороху півжмені.
Сію, вію, посіваю узимі на літо.
Допоможи, Боже, щоб все було гоже:
І жито, й пшениця, і всяка пашниця.
З Новим роком будьте й мене не забудьте!
***
Аби сіялось-родилось,
На гаразд усе робилось,
У садочку, в полі, в хаті
Щоб добра було багато,
Щоб росли здорові діти
Аби мир був в цілім світі.
Сію, сію, посіваю
Щастя, радості бажаю.
Аби вам весь Новий рік
Було краще ніж той рік.
***
На щастя, на здоров’я,
На новий рік, на нове літо:
Роди, Боже, жито і пшеницю,
Всяку пашеницю;
А ти, кукілю, не родись,
По доріжці розкотись,
Конопельки під стельки,
Льонок по поясок.
Здрастуйте, будьте здорові.
Зі святом, з Новим роком.
***
Зі Старим Новим роком я вітаю!
Більше грошей вам бажаю,
Пити тільки коньячок,
Цілувати – жіночок!
Добре всім повеселитись,
Під ялинку не звалитись!
***
У Старий Новий рік
Будьте дужі, як бик.
Щоб ви міряли гривні мискою,
А діточок своїх – колискою,
Щоб кожна жона цвіла, як весна,
А кожен чоловік, аби жив до ста!
Будьте веселі й багаті,
Як осінь на Прикарпатті,
Будьте такі здорові,
Як зима у Чорногорі.
***
Веселіться та радійте,
Нам ступає на поріг,
Дивне свято, незбагненне,
Добрий старий новий рік!
***
Віншую вам нині,
Всі добрії люди,
Нехай поміч Божа
З вами завжди буде.
Хай кожної днини,
Кожної години,
Бог благословляє,
Біда хай загине.
Хай у вас ся родить
Жито і пшениця,
І всякеє збіжжя, і всяка пашниця.
То ж будьте здорові
Разом з діточками,
Щоб смутку і горя
Не було між вами.
***
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
В старому новому році!
Ранее OBOZREVATEL публиковал подборки лучших посевалок и щедривок.
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