Поздравления на Старый Новый год: красивые украинские пожелания друзьям и близким

Старый Новый год – один из последних зимних праздников, когда хозяевам принято желать достатка и счастья в предстоящем году. Традиционно пожелания звучали в посевалках и щедривках, которые пели в Щедрый вечер.

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Украинцы назвали такие поздравления "віншуванням" и они до сих пор не потеряли актуальность. OBOZREVATEL предлагает подборку искренних и веселых поздравлений.

***

Коли проб’є дванадцята година,

І Cтарий рік зустрінеться з Новим,

Хай пощастить і Вам, і всій родині,

Ми зичимо, щоб посміхнулись Ви!

Хай казку принесе на крилах вечір,

І казка щоб затрималась на вік,

І під ялинку щоб чарівні речі

Приніс Вам щедрий Старий, Новий Рік!

***

Ой, застукав Новий рік до Вашої хати,

Я приходжу з Новим роком Вас завінчувати.

Незважаю ні на сніг, ні на метелицю,

Тільки сію в Вашім домі золоту пшеницю.

Сійся, родися жито, пшениця і всяка пашниця,

Коноплі під стелю, а льон по коліна,

Щоб Вас хрещених голова не боліла.

Дай Вам, Боже, розстатися з пригодами злими,

Дай Вам, Боже, мішок грошей, а решту– дрібними!

***

Я Вам завінчую як добре жити:

Нехай вся біда від вас біжить,

Нехай Вам здорові діти ростуть,

Нехай Вам яйце знесе когут.

Щоб мали Ви всього: і в хаті і в полі,

Щоб хліба і сала ви мали доволі!

Щоб мирно жили, веселились,

Щоб вам ся вродив: часник, як бик,

Цибуля, як дуля,

Капуста, як баба тлуста,

Овес, як кудлатий пес,

Коноплі аж до стелі і щоб не було сварки в оселі!!!

***

Щастя, здоров’я господарю бажаємо.

Щедрий вечір, хато-світлице,

Сійся-родися, житечко, пшениця!

Сію, вію, посіваю,

З Новим роком вас вітаю.

***

Щедрик, щедрик, щедринець,

Ой, який я молодець!

Прийшов посипати, зернят забув взяти.

Маю у кишені гороху півжмені.

Сію, вію, посіваю узимі на літо.

Допоможи, Боже, щоб все було гоже:

І жито, й пшениця, і всяка пашниця.

З Новим роком будьте й мене не забудьте!

***

Аби сіялось-родилось,

На гаразд усе робилось,

У садочку, в полі, в хаті

Щоб добра було багато,

Щоб росли здорові діти

Аби мир був в цілім світі.

Сію, сію, посіваю

Щастя, радості бажаю.

Аби вам весь Новий рік

Було краще ніж той рік.

***

На щастя, на здоров’я,

На новий рік, на нове літо:

Роди, Боже, жито і пшеницю,

Всяку пашеницю;

А ти, кукілю, не родись,

По доріжці розкотись,

Конопельки під стельки,

Льонок по поясок.

Здрастуйте, будьте здорові.

Зі святом, з Новим роком.

***

Зі Старим Новим роком я вітаю!

Більше грошей вам бажаю,

Пити тільки коньячок,

Цілувати – жіночок!

Добре всім повеселитись,

Під ялинку не звалитись!

***

У Старий Новий рік

Будьте дужі, як бик.

Щоб ви міряли гривні мискою,

А діточок своїх – колискою,

Щоб кожна жона цвіла, як весна,

А кожен чоловік, аби жив до ста!

Будьте веселі й багаті,

Як осінь на Прикарпатті,

Будьте такі здорові,

Як зима у Чорногорі.

***

Веселіться та радійте,

Нам ступає на поріг,

Дивне свято, незбагненне,

Добрий старий новий рік!

***

Віншую вам нині,

Всі добрії люди,

Нехай поміч Божа

З вами завжди буде.

Хай кожної днини,

Кожної години,

Бог благословляє,

Біда хай загине.

Хай у вас ся родить

Жито і пшениця,

І всякеє збіжжя, і всяка пашниця.

То ж будьте здорові

Разом з діточками,

Щоб смутку і горя

Не було між вами.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

В старому новому році!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборки лучших посевалок и щедривок.