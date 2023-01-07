Поздравление с Рождеством в стихах и прозе: что пожелать близким

Украинцы по традиции отмечают 7 января Рождество Христово. В этот день принято поздравлять всех близких и родных. Поздравления с Рождеством в стихах, прозе, открытках к Рождеству отправляют каждому важному человеку с хорошими пожеланиями – это традиция.

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OBOZREVATEL собрал подборку таких поздравлений. Выбирайте душой.

Зоря Вифлеємська яскравіша від сонця,

Загляне сьогодні у кожне віконце,

Покличе усіх до святої вечері,

Колядка весела вже стукає у двері,

Звіщає повсюди добру новину,

У кожну оселю, в кожну родину,

Христос народився — радіємо щиро,

Благослови Господи Україну миром,

Дай країні розцвісти, щасливо зажити,

Дай нам Господи тебе повіки славити!

***

Зі світлим Різдвом вітаю!

Бажаю від краю до краю

Здоров’я та мирного неба.

Хай справи вдаються, як треба.

Хай світлою буде дорога.

Хай геть оминає тривога.

На серці хай радісно буде.

Хай мир і добро будуть всюди!

Відчиняйте двері ясенові,

бо Різдво ступає на поріг

знак добра, господньої любові

у світлі Вифлеємської зорі!

Хай це свято лине в кожну хату,

в кожнім серці свій залишить слід

будьте дужі, щирі й багаті

щастя вам і довгих многих літ!

***

Вас з Різдвом вітаю нині!

Всім бажаю щастя я,

Мир панує хай в родині,

В радості живе сім’я.

Хай Господь вас благодаттю

Нагородить за добро,

Буде тіло хай здоровим,

В душах хай живе тепло.

Різдво Христове входить в хату,

Нехай життя буде багате.

Живіть у настрої, достатку,

Всіляких благ у вашу хатку!

Нехай з Різдвом прибуде щастя,

Повз вас проходять негаразди.

В житті панує лиш кохання,

Чекають добрі лиш зізнання!

***

Сім’ю щиро вашу вітаю!

І в день цей зимовий бажаю

В здоров’ї, турботі і злагоді жити,

Не мати причин, щоб тужити,

Хай буде це свято казковим,

Вітаю з Різдвом Христовим!

С Рождеством! От всего сердца и души поздравляем с этим праздником. Пусть Бог хранит и защищает. Пусть блюдами будет богат ваш стол. Смех и радость словно река течет, а счастье озаряет ваш жизненный путь. Пусть Бог злых людей с черными помыслами от дома вашего отгоняет, а доброту и удачу в гости зовет. Пусть ваша семья станет более крепкой и теплотой наполнится каждый ваш день.

***

Поздравляем с Рождеством! В этот светлый праздник хочется пожелать мира и покоя в каждом доме, добра, взаимопонимания, достатка, любви, счастья, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях, больше радости, крепкого здоровья и всех благ! Пусть оправдаются все ожидания и сбудутся самые заветные мечты!

С Рождеством! Желаю, чтобы Господь Бог подарил твоей чистой душе небесную легкость, сильную веру в свои безграничные возможности, бескорыстную доброту и прекрасную жизнь.

***

Поздравляю с Рождеством! Желаю, чтобы этот по-настоящему сказочный праздник подарил искренние эмоции и приятные неожиданности. Пусть ни один день не обходится без счастливых и радостных моментов. Пусть согревают душу семейные встречи, а в доме всегда царит уют и благополучие.

Январское небо сегодня украсило сияние рождественской звезды. Пусть этот свет защищает вас от зла и дурных мыслей. Пусть уют, тепло, любовь и счастье найдут себе место в каждом уголке вашего дома! Ярких эмоций и простых решений жизненных задач!

***

Поздравляю с Рождеством! Пусть ваш дом наполнится уютом и теплом. Пусть сбываются все, даже самые маленькие мечты! Сердца близких и родных пусть согревает любовь и забота. Пусть окружение будет добрым и искренним, а Рождественская звезда всегда указывает путь!

Когда Рождественская ночь засияет звездами, пусть ваше самое большое желание сбудется. Пусть будущее принесет понимание смысла бытия и собственного счастья! Пусть прошлое приходит только со светлыми воспоминаниями, а настоящее остается успешным и радостным!

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Рождество – светлый праздник. Поэтому в этот день желаю самого главного в жизни – счастья, которое не купить за деньги. Удачи, которую трудно поймать. А также здоровья, без которого никуда. Пусть это Рождество станет одним из самых ярких моментов в жизни!

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок, которые нужно петь на Рождество.

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