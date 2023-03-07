Почему возникли споры из-за 8 марта: история и стереотипы вокруг праздника

В последние дни в Украине с новой силой возобновились споры, нужно или не нужно праздновать 8 марта. Одни говорят, что это советский праздник, который пора "декоммунизировать", другие – что это международно признанный день солидарности женщин, возникший раньше СССР.

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OBOZREVATEL узнал больше о 8 марта и рассказывает, откуда оно появилось и какие стереотипы вокруг него существуют сегодня. Также заглянем в празднование этой даты в других странах.

Как появилось 8 марта

Предпосылок выбора этой даты для празднования Международного женского дня было несколько. В 1857 году американские текстильщицы вышли на митинг в Нью-Йорке, чтобы потребовать равной с мужчинами оплаты своего труда. Их демонстрацию разогнали полицейские.

Более полувека спустя, в 1908 году снова в Нью-Йорке эту же дату женщины выбрали, чтобы заявить о своем желании иметь право голоса. Они вышли именно 8 марта, чтобы показать свою связь в борьбе за права с текстильщицами. Также в этот раз женщины добивались улучшения условий своего труда и запрещения труда детей.

Почти через год, в 1909 году, Социалистическая партия Америки провозгласила первый в истории Международный день женщин. Тогда это было 28 февраля. В том году и в следующем партийные активисты проводили марши и забастовки женщин.

Уже в 1910 году опыт американских коллег решили перенять европейские социалисты. На конференции Социалистического Интернационала в Копенгагене немецкая активистка Клара Цеткин предложила сделать 8 марта Международным днем борьбы за женское равноправие и эмансипацию. Соответствующую резолюцию приняли, но даты для праздника устанавливать пока не стали.

Впервые день, посвященный женским правам, был проведен 19 марта 1911 года в Германии. Требованиями протестующих было предоставить женщинам право голоса и труда, возможность занимать государственные должности и прекратить дискриминацию на рабочих местах. В том же году, но в другие дни массовые акции прошли в Австро-Венгрии, Швейцарии и Дании. С началом Первой мировой войны женское движение объединилось с движением за мир.

Впервые согласованное празднование Дня женщин именно 8 марта прошло в 1914 году. К нему присоединились Австро-Венгерская империя, Дания, Немецкая империя, Нидерланды, Швейцария и Российская империя. Впрочем, широкого распространения дата тогда не получила. Новый толчок его распространению дали феминистки в 1960-70-х гг. Они выдвинули требования всестороннего освобождения женщины и предоставления ей равных прав с мужчиной во всем.

ООН признала 8 марта праздником в 1977 году, объявив его Днем борьбы за права женщин и международный мир. Под эгидой организации каждый год выбирают новую тему для празднования. В этом году это будет неравный доступ к интернету и цифровым технологиям.

Как к 8 марта относились в СССР

Российские коммунисты на первых этапах существования государства действительно придерживались феминистской повестки и провозглашали эмансипацию. Например, обустраивали инфраструктуру для раннего выхода женщины на работу после родов, давали женщинам более широкие права и свободы. В те времена работницы проводили 8 марта демонстрации, а сам праздник воспринимался как день "строителя социализма женского пола". Его тогда называли даже Международным днем работниц.

Официальным праздником в СССР 8 марта стал в 1921 году по инициативе революционерки Александры Коллонтай. Ее идею поддержал Владимир Ленин. Однако под видом борьбы за права женщин советы наоборот еще больше нагружали своих гражданок, заставляли их совмещать работу с материнством без возможности рассчитывать на существенную поддержку.

Но в первые же годы существования праздника пропаганда стала менять нарративы и сместила акценты в сторону прославления материнства и закрепления патриархальных взглядов на семью. Это движение усилилось после массовых репрессий и второй мировой войны, когда государство добивалось от граждан увеличения рождаемости. Тогда же 8 марта стало праздником-зеркалом 23 февраля – Дня защитника отечества. Они последовательно чествовали традиционную мужественность и традиционную женственность. С 1965 года 8 марта стало в СССР выходным днем. Получила распространение традиция праздновать этот день накануне в рабочих коллективах и скидываться женщинам на подарки, поздравляя их за то, что они "красивые и нежные" и воспевая деторождение, как самоцель.

Как 8 марта празднуют в мире

Несмотря на то, что в Украине многие считаются Международный женский день советским пережитком, в последнее время оно стало приобретать в мире все большую популярность. Так в США весь март посвящают истории женского движения, а президент произносит речь в честь достижений женщин страны. В разных странах мира 8 марта устраивают марши за права женщин, проводят немало просветительских мероприятий. Официальным цветом праздника является фиолетовый. В целом же в мире более популярным "женским" торжеством является День матери.

Между тем, в коммунистическом Китае 8 марта правительство постановило делать для женщин сокращенный рабочий день. Но поскольку рекомендация Государственного совета КНР не имеет законной силы, работодатели довольно часто ее игнорируют.

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