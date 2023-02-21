Почему нельзя плакать в День рождения: суть суеверия
С Днем рождения связано множество народных примет и верований. Издавна считали, что нельзя громко праздновать сорокалетие, а пролить слезы в свой День рождения – к бедам и потерям.
В народе говорят: "как встретишь День рождения – так весь год и проведешь". В чем суть приметы и разбирался OBOZREVATEL.
По одной из интерпретаций, день появления человека на свет – это особенное время, и каждый год именно эта дата имеет сакральное значение. Суеверные люди считали, что слезы в День рождения не предвещают ничего хорошего – так можно навлечь несчастья и проблемы. Речь идет о болезнях, финансовых трудностях, проблемах в личной жизни, бытовых конфликтах и т.д.
По поверью, плача в свой День рождения, можно потерять покровительство ангела-хранителя. Этому дню придавали сакральное значение, ведь, по некоторым трактовкам, именно в день рождения перед человеком открываются все блага вселенной, наделяя его силами и возможностью кардинально изменить свою судьбу.
Наиболее роковая версия утверждает, что слезы в день рождения и вовсе способны укоротить земную жизнь, причем не только именинника, но и его родителей.
Поэтому накануне именин в народе советовали отпустить все обиды и недоразумения и встретить свой новый год с чистым сердцем и добрыми намерениями.
А если и плакать в День рождения – то только от счастья. В таком случае отрицательное значение приметы теряет действие. Слезы радости принесут имениннику счастливый год, полный приятных перемен, хороших новостей и побед.
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