Павлов день: чем особенный праздник 28 января

28 января православные верующие в честь преподобного Павла Фивейского отмечают Павлов день. В мире празднуют день открытия Антарктиды, Международный день мобилизации против ядерной войны и Международный день защиты персональных данных.

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28 января день ангела у тех, чье имя Гаврила, Елена, Иван, Карл, Павел, Прохор и Варлаам. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

Павлов день

Преподобный Павел Фивейский родился в городе Фивадии в Египте. В то время правил Декий (249-251) и христиане подвергались гонениям. Поэтому святой Павел поселился в пустыне, узнав, что его тоже хотят отдать на растерзание палачей.

Святой Павел прожил в пещере 91 год в непрестанных молитвах. Незадолго до смерти Павла о нем узнал святой Антоний, также живший отшельником и служивший Богу. Павел Фивейский – образец смирения и отречения от земных благ. Умер он во время молитвы, стоя на коленях. По легенде, святой Антоний видел, как его душа в окружении ангелов, пророков и апостолов восходит к Богу.

Святой Павел прожил 113 лет. Вскоре у него появилось много сподвижников. Павел Фивейский считается отцом православного монашества.

Традиции и приметы

Наши предки говорили: "Павел день прибавил". Согласно народному календарю, 28 января – "перелом" зимы. Вскоре природа станет готовиться к весне, дни уже становятся длиннее, хотя иногда землю еще покрывают сильные морозы. Еще говорили, что это день волхвов, пророков, знахарей, прорицателей, то есть всех тех, кто якобы имеет отношение к потустороннему миру.

По примете, если в Павлов день небо звездное – следует ожидать морозов. Звездопад также предвещает холода. Сильные ветры являются предвестниками дождливого года. Если щебечут снегири – погода вскоре изменится, а если увидите на деревьях молчаливых воробьев – это к снегу. Услышали, как громко каркают вороны – будет оттепель.

По погоде 28 января предполагалось, каким будет лето. На Павел день солнечно – лето будет жарким и засушливым; идет снег или дождь – к влажному лету. Порывы ветра предвещали холодное и неурожайное лето.

Издавна говорили, что в этот день нельзя впускать в дом незнакомцев и переезжать на новое место.

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