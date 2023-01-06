Обряды на Святвечер: как украинцы празднуют канун Рождества

Традиции Рождества в Украине тесно переплетены с обрядами древнего языческого праздника "Корочуна". Значения многих из них приобрели христианский смысл, однако ряд ритуалов, связанных с земледелием и пастушеством, остались неизменными.

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После крещения Руси украинцы продолжили выполнять магические действия в надежде увеличить урожай и приплод скота, а также обеспечить мир и здоровье для всей семьи. О некоторых из обрядов читайте в материале OBOZREVATEL.

Приготовление блюд к Святому вечеру

Весь день перед Рождеством хозяйки готовили ужин к Святому вечеру. Начинать работу следовало обязательно в хорошем настроении – иначе блюда не получатся, что считалось плохой приметой.

Главное блюдо – кутью – ставили вариться еще до восхода солнца, чтобы достать из печи с первыми лучами. Заливали ее чистейшей водой, ведь готовилась "Божья пища" и пища для духов, святых и душ умерших.

Пшеницу для кутьи нельзя было перемешивать, чтобы "пшеница на поле вылегла". Гуцулы считали, что кутья с "верхом" гарантирует урожай и счастье, тогда как запавшая середина предвещала беду. На Житомирщине "мокрая" кутья была знаком дождей летом, а с ними и хорошего урожая.

Готовить блюда к Сочельнику запрещалось в старых макитрах и кувшинах. Для этого покупали новую посуду и ложки. Также не пользовались ножом, чтобы "не отрезать" счастье.

Обряды на защиту хозяйства от врагов

В канун Рождества хозяйки затыкали все дыры в скамейках и ослонах, приговаривая: "Не дыры затыкаю, а рты моим врагам, чтобы их напасти не поймали меня через весь год". Также связывали узлы на веревке: сколько узлов – столько врагов. Во время ужина эту веревку клали под себя со словами: "Чтобы мои враги так молчали, как эти узлы молчат".

Тем временем мужчины обходили хозяйство. Считалось, что в этот день ни в коем случае нельзя оскорблять животных, кричать или бить их, даже громко говорить – на Сочельник скот разговаривает с Богом, говорили в народе. И если скот голодный и заплаканный, в следующем году приплода ждать не следовало.

Приглашение стихий к Святому вечеру

Отец семейства под дверью призывал стихии и диких зверей на ужин, чтобы не причиняли вреда в течение года. Женщина плотно закрывала дверь и вместе с детьми в темноте не выходила из дома.

Дети верили, что отец лицом к лицу общается со стихиями. Его якобы могло посетить снежно-ледяное чудовище, которое в ночь на Рождество бродило в сопровождении стаи голодных волков.

Свеча за ужином

Свеча как символ жизни обязательно должна была гореть на столе во время Святого вечера. Ее вставляли в хлеб и не тушили – она должна была догореть полностью. Зажигая свечу, хозяин говорил: "Миры, праведное солнце, святым душечкам и нам живым, грей землю-матушку, наши нивы, нашу скотину!".

Если свеча горела ясно, считали, что будет хороший год, если мерцала и коптила – не ждали благополучия.

Строгие запреты на Сочельник

На Святую вечерю все члены семьи должны были оставаться дома, иначе "круглый год будешь бродить по миру". Нельзя было вставать из-за стола во время ужина и громко разговаривать.

Категорически запрещалось ругаться с кем-либо, прогонять бездомных, бедных, одиноких, ведь сам Господь мог прийти на ужин в образе бедного человека. Такой гость считался хорошим знаком и ему пытались угодить.

После ужина не мыли посуду, а оставляли для душ умерших. Хотя употреблять алкоголь во время поста запрещалось, на Сочельник можно было выпить рюмку-две вина или наливки.

Спать после Святого ужина не ложились, чтобы не проспать Царство Небесное, а гостить с добрыми духами. Только после "третьих петухов" хозяин может заснуть и то настороже, в одежде.

Кому можно колядовать

Колядовать ходили только парни, а девушки отправлялись только на второй день после обеда к своим подругам.

В день Рождества нельзя было ходить к соседям и знакомым, однако дети, вступившие в брак, должны были везти вечерю со своими детьми. Эта "Родовая вечеря" считается символом единства, единения рода.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, что обязательно нужно сделать на Святый вечер, а что под запретом. 6 января праздник отмечают по юлианскому календарю.