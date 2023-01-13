Обрезание Господне: что это за праздник и что запрещено делать в этот день

14 января православные верующие празднуют Обрезание Господне. Во времена Иисуса Христа обрезание считалось прообразом крещения.

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Также 14 января – день Василия или Старый Новый год. Удивительное название праздника связано с разницей между Юлианским и Григорианским календарями. Как издавна праздновали обрезание Господне и что нельзя делать в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.

Обрезание Господне

На восьмой день после Рождества Иисус Христос по ветхозаветному закону принял обрезание. Это правило было установлено для всех лиц мужского пола в знак Завета Бога. Именно при совершении этого обряда Сын Божий получил имя "Иисус" (Спаситель), возвещенное Марии архангелом Гавриилом.

В Новом Завете обрезание уступило место таинству крещения.

Данные о праздновании Обрезания Господня уходят к IV веку. Канон к празднику был написан преподобным Стефаном Савваитом. В католической церкви Обрезание отмечают 1 января.

В настоящее время обряд обрезания остался у иудеев и мусульман.

Также 14 января отмечают день молитвы Иисуса. Она очень короткая и простая: "Иисус Христос, Сын Божий, помилуй нас. Аминь".

Традиции 14 января

Обрезание Господне совпадает с праздником Старого Нового года.

Среди основных традиций – семейное застолье и щедрая кутья. Рождественский пост закончился, поэтому на стол подавали мясные и молочные блюда, запеченного поросенка, вареники, пирожки.

Мальчики, юноши и мужчины ходили засевать, желая хорошего года и богатого урожая. По давнему поверью, первым в дом 14 января должен был войти мужчина, поэтому девушек засевать не пускали.

Приметы и суеверия

Издавна считали, что в этот день запрещено давать взаймы – иначе весь год пройдет в безденежье.

Лучше отдохнуть и не заниматься тяжелым физическим трудом. В церковный праздник не советовали ссориться и конфликтовать, чтобы не навлечь беду. Также говорили, что не следует 14 января выносить из дома мусор.

Именины 14 января празднуют Богдан, Василий, Вячеслав, Григорий, Эмилия, Иван, Николай, Михаил, Александр, Петр, Платон, Феликс, Трофим, Федот, Федосий.

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