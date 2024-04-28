'Не я бью – ива бьет': как правильно здороваться в Вербное воскресенье и откуда пошла традиция

28 апреля 2024 года вся Украина отмечает один из важнейших христианских праздников Вербное воскресенье. Этот день знаменует торжественный въезд Иисуса Христа в Иерусалим.

Вербное воскресенье, как и любой другой праздник, имеет уникальные традиции. OBOZ.UA подробно расскажет о самой популярной из них, а именно об избиении ветвями ивы.

Во время того, как Иисус Христос заезжал в Иерусалим, его встречали люди, которые в знак уважения застилали перед ним дорогу пальмовыми листьями и цветами. Именно поэтому в некоторых странах Вербное воскресенье называют Пальмовым. А в Украине этот праздник имеет несколько названий: "Вербна, Квітна, Баськова, Шуткова неділя" или "Вербниця".

Поскольку в центре Европы пальмы не растут, стало принято использовать ивовые веточки. Они издавна символизируют расцвет природы, пробуждение, обновление, гибкость и плодородие.

"Не я б’ю – верба б’є"

Поскольку наши предки считали, что освященная ива имеет целебные свойства, ею слегка били друг друга, говоря: "Не я б’ю – верба б’є, за тиждень Великдень". Считалось, что тогда дети скорее вырастут и будут иметь крепкое здоровье, а взрослые станут сильными, продуктивными и бодрыми.

Откуда именно и почему появилась эта традиция точно неизвестно, но существует мнение, что все пришло с дохристианских времен, когда Вербное воскресенье было языческим праздником.

Приветствие

В этот праздник не только вспоминают Иисуса и хлестают друг друга ивой, но и желают друг другу благополучия, согласия, а также здоровья. Кроме фразы "Не я б'ю – верба б'є. За тиждень Великдень. Недалечко червоне яєчко!" можно также сказать:

Хай торкнеться вас лоза вербова,

Сіренька гілочка пухнаста,

Щоби ви були завжди здорові,

Та раділи, скоро свята Пасха!

***

Гілочки вербові сонце зігріває,

А душа радіє, а душа співає,

Бо вже близько свято, писанки і паска,

Бо на землю сходить Божа милість й ласка.

***

Будь великий, як верба,

Та здоровий, як вода,

Та багатий, як земля!

Ранее OBOZ.UA рассказывал о том, когда Ивана Купала в 2024 году.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.