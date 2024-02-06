Народные приметы: какие подарки испортят отношения в День влюбленных

14 февраля – это отличный праздник, чтобы выразить свою любовь и привязанность любимому человеку. Однако, кроме удачных подарков, существуют и такие, которые согласно народным приметам могут принести негатив в ваши отношения. Кроме того, неоднозначность некоторых практичных подарков способна испортить настроение вашему партнеру.

Чтобы в День влюбленных вы испытывали только радость и любовь, OBOZ.UA собрал список вещей, которых следует избегать при выборе подарка.

Плохие приметы

Возможно, вы не считаете себя суеверными, поэтому никогда не переживали из-за народных поверий, но может, ваш любимый человек или его родители придерживаются другого мнения. В таком случае ваш необдуманный подарок принесет только разочарование.

Чтобы подобного не произошло, не стоит дарить:

Острые предметы

Ножи, ножницы, иглы, бритвы и другие острые предметы: с давних времен символизируют разрыв отношений. Считается, что острые края могут "перерезать" любовные чувства.

Часы

Дарить часы – к разлуке. Считается, что часы отсчитывают время, оставшееся до разрыва отношений.

Растения в горшках

Комнатные растения могут принести в дом отрицательную энергетику, неудачи и проблемы. Кроме того, не стоит дарить искусственные или сухие цветы.

Жемчуг

Жемчуг считается символом слез и горя. Даря такие украшения, можно навлечь на себя и любимого человека печаль.

Одежду

Некоторые элементы одежды могут быть не лучшим выбором для подарка. Например тапочки не стоит дарить, чтобы не навлечь болезнь. Шарф и перчатки – символизируют разлуку, а нижнее белье, подаренное мужчине, – к изменам.

Что не стоит дарить женщине в День святого Валентина

При выборе подарка для девушки следует избегать двусмысленности.

Косметика или абонемент в спортивный зал

Подобные подарки могут быть восприняты как намек на то, что вам что-то не нравится во внешности женщины. Единственное исключение – это если ваша половинка сама попросила это подарить.

Вещи для быта

Даря кухонные принадлежности или бытовую технику, вы делаете подарок не женщине, а ее дому. К тому же женщина может подумать, что таким подарком вы намекаете на ее неспособность справляться с бытовыми делами.

Только цветы или подарки, свидетельствующие о вашей невнимательности

Дешевый букет или одна роза, особенно без дополнительного подарка, точно не произведут хорошее впечатление. Но дарить к цветам какой-то хлам тоже не стоит. Это покажет вас вас как невнимательного и безразличного человека. К цветам можно дарить ювелирные украшения, сладости, билеты на концерты.

Что не стоит дарить мужчине в День святого Валентина

Наборы для бритья и гигиены.

Во-первых, подобный подарок может быть воспринят неоднозначно.

Во-вторых, дарить наборы с дезодорантом и гелем для душа – это слишком банально и не порадует вашу половинку.

Инструменты

Инструменты действительно могут быть полезны в обиходе, но это вовсе не романтический подарок. При необходимости вы можете купить такую вещь в любой другой день. К тому же угадать и выбрать из множества принадлежностей то, что действительно нужно вашему мужчине, не просто.

Нижнее белье и носки

Мы уже напомнили о том, что дарить нижнее белье мужчинам – это плохая примета. А носки в качестве подарка могут свидетельствовать о вашем нежелании прилагать усилия для того, чтобы порадовать свою половинку.

Помните, секрет хорошего подарка – внимательность и искренность ваших чувств.

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