Можно ли праздновать Рождество дважды: священник дал ответ

С этой зимы православные украинцы получили разрешение от церкви праздновать Рождество 25 декабря – вместе со всем миром. Хотя ПЦУ на григорианский календарь не переходила и остальные праздники остаются на старых датах. Поэтому у некоторых верующих возник вопрос, можно ли праздновать Рождество дважды – 25 декабря и 7 января.

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Ответ на него дал настоятель харьковского храма Иоанна Богослова отец Виктор Маринчак. Он объяснил позицию церкви "Суспильному".

Почему существует два Рождества?

Отец Маринчак напомнил, что на самом деле верующие во всем мире празднуют Рождество в один и тот же день. Ведь и по старому юлианскому календарю, и по современному григорианскому оно выпадает на 25 декабря.

Другой вопрос заключается в том, что менее совершенный юлианский календарь с момента своего введения и до момента, когда мир перешел на григорианский отстал на 13 суток от солнечного года. И этот переход ошибку исправил. Но страны, где церковь не осуществила данную реформу, продолжают отмечать свои праздники на две недели позже фактических дат. Так, по календарю весьма консервативной православной церкви 25 декабря по староюлианскому календарю выпадает на фактическое 7 января.

Можно ли Рождество отметить дважды?

По словам Виктора Маринчака, ничего плохого в этом нет. Священник напомнил, что по любому календарю с 25 декабря по 6 января длится период зимних праздников. Начинается он с Рождества, а заканчивается Богоявлением, то есть праздником в честь крещения Иисуса. Когда-то эти два праздника отмечали в один день и название у них тоже было общим – Богоявление. Оно означало день, когда миру явился новорожденный Спаситель, а также когда он явился народу, придя на таинство крещения.

Поэтому священник считает, что ничего неправильного в том, что верующие отпразднуют оба важных для церкви дня, не будет. Но он также выразил уверенность, что впоследствии Украина полностью перейдет в Рождество 25 декабря.

Эта дата имеет символическое значение, ведь в этот день начинает прибывать световой день после зимнего солнцестояния. Метафорически это означает возвращение мира к свету. Именно поэтому церковь когда-то остановила свой выбор для празднования Рождества на 25 декабря.

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