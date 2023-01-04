Можно ли колядовать девушкам и взрослым: что говорят в церкви

По украинской традиции колядовать накануне Рождества ходили молодые парни и дети. Однако мнение о том, что девушкам и взрослым это запрещено – ошибочное.

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OBOZREVATEL разобрался в традиции. Так, церковь не запрещает представительницам женского пола принимать участие в этом действе.

Считается, что колядовать могут все, кто пожелает. Речь не только о девушках, но и о пожилых людях.

В колядники также с удовольствием принимали музыкантов. Особенно скрипачей, ведь в их сопровождении рождественские песни звучали еще более празднично.

Напомним, колядовать принято начиная с 6 января (если празднуете Рождество Христово 7 января) и до 14 или даже 19 января.

Колядки – обрядовые песни, которые традиционно пели дети и молодежь. В них были пожелания здоровья, богатства и хорошего урожая в следующем году.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок для детей и взрослых.

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