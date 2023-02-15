Молитвы на Сретение: как правильно просить о здоровье, счастье и мире

Ежегодно 15 февраля православная церковь отмечает один из 12 самых больших религиозных праздников – Сретение Господне. Оно также известно как Принесение в Храм, ведь было установлено в честь события, когда Мария и Иосиф принесли маленького Иисуса в Иерусалимский храм на 40-й день от его рождения.

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В этот день верующие прославляют Христа и Богородицу и молятся за всяческое благополучие для себя и своей семьи. На Сретение в церквях продают специальные свечи под названием Громница. Если принести такую домой, она будет служить оберегом для дома и всех его обитателей. Если произнести перед ней молитву в церкви – молитва будет иметь особую силу.

Обращаться к Богу в Сретение нужно также с особыми молитвами. OBOZREVATEL собрал следующие молитвы.

Песня Симеона Богоприемца

Эту специальную молитву читают священники. Она чествует праведника Симеона, принявшего на руки Иисуса. Ему было объявлено от Господа, что он сможет умереть, только когда увидит Спасителя. Перед смертью Симеон сообщил, что это пророчество сбылось, а Иисус – и есть мессия.

Нині відпускаєш раба Твого, Владико, за словом твоїм з миром. бо бачили очі мої спасіння Твоє, яке Ти приготував перед лицем усіх народів, світло на просвітлення язичників і славу народу Твого, Ізраїль.

Молитва на Сретение Господне

Мати Божа, Пресвята Діво! Як же дивуюсь і не можу зрозуміти Твоєї превеликої покори. Тебе, що ніколи навіть гріха не торкнулася, а проте Ти нині приходиш до церкви очиститись, як кожна звичайна жінка. Ти й Сина Твого, а нашого Ісуса, віддаєш небесному Вітцеві в жертву за наші гріхи.

Дай нам, Божа Мати, щоб ми могли також чистим серцем жертвуватися Господу Богу, щоб Він зволив ласкаво прийняти нашу жертву з нас самих так, як прийняв із Твоїх рук. Дай щоб і наші серця були перейняті тими почуваннями, які й Тебе тоді проймали.

Ти тішилася, коли праведний Симеон пророчим духом назвав Твого Сина, Ісуса, Спасителем Світу. Та як скоро ця радість перейшла в смуток, коли Ти почула з уст того самого старця про майбутні терпіння Твойого Сина. Але хоч страшне було для Тебе се пророцтво, Ти не захиталась у вірі. Тому молю Тебе, Пресвята Діво, дай і мені таку непохитність у вірі й надії на Боже Провидіння, коли на мене спаде який смуток чи нещастя.

Предобра Мати, дай мені ласку, щоб я не гордив(-ла)ся, коли мені добре поводиться, не тратив(-ла) духа у прикростях, а щоб усе з рук Всевишнього приймав(-ла) за найліпше. Навчи мене, Мати, тої чесноти згоджуватися з Божою волею, яку Ти мала в такій високій мірі. Амінь

Молитва к Господу на счастье

Всевишній Ісус Христос, я благаю Тебе про моє земне щастя. Почуй молитви мої в такий світлий день, не відвернись від слів моїх, що йдуть від серця, подаруй мені і людям любов один до одного. Навчи нас, негідних рабів Твоїх, радіти кожному дню, зміцнювати віру і примножувати любов до Тебе. Дозволь отримати щастя з Твоєю допомогою, щоб кожен день був новим продовженням щасливого життя. Допоможи мені зрозуміти, що необхідно викреслити з мого життя, щоб стати щасливою людиною. Я молю Тебе про мудрість у поведінці моїй і словах моїх. В ім’я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь.

Молитва к Богородице на счастье

Царице Небесна, прийми молитви раба Божого (ваше ім’я). Перед Тобою, Богоматір, схиляюся і тільки Тобі можу свої таємниці відкрити. Тільки Тобі, Свята Діво, відомо все, чим живу, чим дихаю і що попросити хочу. Моє серце просить свободи, наповнення, йому важко без щастя і підтримки Твоєї. Благаю Тебе, висвітли мій шлях до щастя швидкого, яке своїм світлом осяє все моє життя. Не покидай мене, Божа Мати. Я навіки славитиму ім’я Твоє.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравления со Сретением для родных и близких.

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