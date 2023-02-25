Молитвы на Прощеное воскресенье: как правильно обратиться к Богу и простить обидчиков

Прощеное воскресенье завершает веселый праздник Масленицы и настраивает верующих на начало Великого поста. Уже со следующего дня нужно будет проявлять большое воздержание в питании и все мысли обратить на очищение души. Вот почему перед этим украинцы традиционно просили друг у друга прощения. Без камня за душой всегда легче хранить чистоту помыслов. Таким образом, необходимо знать, как молиться в Прощеное воскресенье.

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OBOZREVATEL рассказывает, как правильно просить прощения и прощать своих обидчиков. А также публикует молитвы, которые помогут отпустить бремя с души.

Как просить прощения в Прощеное воскресенье

В народе существует ритуал прощения, который люди выполняют в канун Великого поста. Он состоит в трехкратном извинении за свои прегрешения. Вот как по традиции выглядит этот диалог:

– Прости меня!

– Бог простит!

- И во второй раз прости!

– Бог простит!

- И в третий раз прости!

– Бог простит и я прощаю!

Впрочем, приветствуется любая словесная формула, если она искренняя и исходит от души.

Как простить обиду

Несмотря на то, что просить прощения обидчики могут действительно искренне, не всегда отпустить обиду бывает легко. В таком случае рекомендуют поставить в церкви свечу за здоровье обидчиков, помолиться за них и попросить утешения у священника. Откровенный разговор о своей обиде способен очистить душу от негативных эмоций.

Как молиться в Прощенное воскресенье

Есть несколько особых молитв для отпущения обид в праздник прощения. В частности, чтобы помочь себе простить обидчика.

Молитва о тех, кто нас оскорбил

Помилуй, Господи, ненавидящих меня и завидующих меня! Помилуй, Господи злословящих про меня и оскорбляющих! Ничего злого не сотвори с ними за недостойного раба Своего, но по выражению милосердия, и с безмерной милостью, ни в этой жизни, ни в будущем веке и не понесут зла за меня, грешного! Освяти их милостью Своей и просвещай благодатью Своею, Всеблагой, потому что пред всеми благословен Ты во веки веков. Аминь.

Молитва о даровании духа всепрощения

Спаситель, научи меня простить от всего сердца всех, кто меня обидел. Я знаю, что не имею права на помилование, что не могу предстать перед Тобой с чувствами вражды, которая кроется в моей душе. Очерствело мое сердце! Нет во мне любви! Помоги мне, Господи! Умоляю Тебя, научи меня просщать оскорбляющих меня, как Сам Ты Бог мой, на кресте простил врагов Твоих! Аминь.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях Прощенного воскресенья в Украине.

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