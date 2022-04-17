Молитва на Вербное воскресенье 2022: что можно попросить у Бога

Православные верующие 17 апреля отмечают Вербное воскресенье. Этот большой предпасхальный праздник посвящен воспоминанию о Входе Иисуса Христа в Иерусалим.

Украинцы по традиции отправляются в храмы, чтобы освятить веточки вербы и помолиться Богу о близких. Какие молитвы принято читать в этот день, рассказывает OBOZREVATEL.

В праздник Входа Господня в Иерусалим в первую очередь стоит помолиться Богу, Его Сыну Иисусу Христу и другим святым. Затем можно обратиться к ангелам-хранителям.

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Если по каким-то причинам не получается сходить в церковь, освятить вербу можно дома. Освящение святой водой может выполнить старший член семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL, 17 апреля католики всего мира отмечают Пасху. Дата праздника у восточных и западных христиан вычисляется по-разному, поэтому приходится на разные дни.