Михайлово чудо: история и запреты одного из самых известных церковных праздников

С 1 сентября Православная и Греко-католическая церкви Украины перешли на новоюлианский календарь, поэтому все церковные праздники сместились на 13 дней назад. И теперь день чествования святого архангела Михаила отмечается 6 сентября (до реформы его датой было 19 сентября).

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OBOZREVATEL рассказывает, чему посвящен этот праздник. И почему его в народе еще называют Михайловым чудом.

История Михайлова чуда

В этот день православные чтят силу архангела Михаила и чудесное спасение, которое он дал христианину по имени Архип. Тот служил пономарем в храме в городе Колоссы. Здание он построил у источника, воды которого оказались целебными.

Однажды ночью Архипу приснилось, что глоток воды из этого источника исцелит его дочь от немоты. И это предсказание свершилось. В честь этого мужчина возвел храм, куда стали сходиться христиане со всей округи. Архип постоянно находился в этом храме и никогда не покидал его. Но это не нравилось местным язычникам, и они решили разрушить здание и убить Архипа.

Злоумышленники задумали соединить две реки, которые протекали поблизости, и направить их так, чтобы они затопили храм вместе с его пономарем. Но мужчина узнал про этот план и начал молиться архангелу Михаилу о защите.

Когда язычники пришли разрушать храм, святой появился рядом и ударил мечом по скале, чем перенаправил поток воды. Здание уцелело, а язычники, задумавшие плохое, сами утонули в потоке, который создали.

Запреты в день Михайлова чуда

В праздник запрещен тяжелый физический труд. Считается, что это принесет нарушившему табу человеку большие неприятности.

Нельзя ссориться и ругаться. Разрешение любых конфликтов должно быть исключительно мирным и достигаться путем договоренностей.

Также в этот день не рекомендуется выбрасывать остатки пищи после трапезы. Их полагалось отдавать бедным.

А еще народные приметы не советовали мыть голову. Таким образом якобы можно смыть весь ум.

Что можно делать в праздник Михайлова чуда

Если у вас есть какие-то нерешенные вопросы или неулаженные конфликты, праздник – хорошая возможность уладить их. При этом важно выслушивать друг друга, договариваться и идти на компромиссы.

В праздничный день хорошо ходить в гости друг к другу. Блюда следует готовить из продуктов нового урожая, а запивать их самодельными пивом и медовухой.

Также общины в день Михайлова чуда устраивали собрание, чтобы решить любые вопросы – семейные, частные или общественные. Считалось, что решение, принятое в этот день, будет справедливым.

Ранее OBOZREVATEL публиковал новый календарь основных церковных праздников – в какие дни торжества будут отмечаться после 1 сентября 2023 года.

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