Максимов день: что это за праздник и что не принято делать

11 апреля православные верующие чтят память мучеников Дада, Максима и Квинтилиана. По погоде в этот день прочили, каким осенью будет урожай.

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Именины празднуют Виталии, Кириллы, Максимы и Анны. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти Дада, Максима и Квинтилиана

Мученики-братья Дада, Максим и Квинтилиан жили во времена правления жестокого императора Диоклетиана. Однажды народ собрался на празднование языческого праздника. Правителю донесли, что некоторые мужчины не пришли на торжество. Дада, Максим и Квинтилиан отправились в дальнюю деревню вместо того, чтобы исполнять волю императора и участвовать в массовом праздновании.

Диоклетиан немедленно отправил за братьями свою стражу. Воины схватили мучеников, когда они молились Иисусу Христу.

Дада Максима и Квинтилиана привели к императору. Тот требовал от них отречения от христианской веры: сначала просьбами, потом – пытками. Братья отказались поклониться языческим идолам. Они не боялись смерти и говорили, что Бог благословит их за страдания. После долгих пыток братьям усекли головы мечом.

Народные запреты

В народе 11 мая называли Максимовым днем. Говорили, что следует уважительно относиться к березе. Березовый сок собирать не разрешали. Суеверные люди утверждали, что в этот день собранным ранее березовым соком нужно поить больных. Существовало поверье, что он поможет избавиться от ряда болезней, в частности подагры, артрита, отеков и воспалений.

Кроме того, молодоженам не советовали в Максимов день праздновать помолвку.

Погодные приметы

Издавна по погоде на Максимов день прочили, будет ли дождливым лето и хорошо ли уродят огородные культуры.

Смотрели на восход солнца: если он ясен – летом будет солнечно и тепло.

На поле стелется туман – к дождю.

Особенно радовались, если на Максимов день идет дождь – эта примета свидетельствовала, что осенью будет много урожая.

Если днем солнечно, а ночью на небе сияют звезды – хорошо уродят огородные культуры.

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