Макаров день: что таит в себе праздник 1 февраля и что нельзя делать в этот день

1 февраля в православной традиции отмечают день Макария Великого или Макария-весноуказателя. Его считали защитником от болезней и покровителем домашнего скота. По этому дню издавна прочили, какой будет весна.

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Также 1 февраля отмечают всемирный день хиджаба и всемирный день десерта. День ангела празднуют те, кого зовут Макарий, Арсений, Антон, Марк, Мелетий, Петр, Николай, Федор, Савва, Екатерина, Евфросия. О традициях и верованиях 1 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

День Макария Великого

Преподобный Макарий родился в 301 году в Египте. Сначала он посвятил себя уходу за родителями, соблюдая заповедь Божью, а после их смерти жил безмолвной монашеской жизнью. Макарий был последователем Святого Антония, вел очень аскетическую, смиренную и праведную жизнь.

Преподобный Макарий прожил долгую жизнь в молитвах и служении Богу. Он часто посещал храм, изучал Священное Писание, помогал нуждающимся. По преданию, Макарий умел исцелять тяжелые болезни.

Всемирный день хиджаба

Этот праздник основала Назме Кхан – мусульманка, семья которой переехала в США, но очень чтила свои традиции. Родители с детства заставлять девочку носить хиджаб, из-за чего она страдала от насмешек одноклассников и сверстников.

Но Назме Кхан не сломалась, не закрылась в себе, она решила действовать. Активно популяризируя среди окружения хиджаб, она рассказывала о мусульманских традициях и истории своего народа. Впоследствии даже высказала идею создать международный праздник, цель которого – избавить общество от негативных предрассудков и стереотипов относительно традиционной мусульманской одежды.

Всемирный день десерта

Пока Всемирный день десерта – это не официальный международный праздник, но все к этому идет. Праздник быстро приобретает популярность на всех континентах.

В 2008 году Энджи Дадли, кондитер и блоггер из США, предложила новый десерт, который назвала кейк-поп. Это конфета на палочке, напоминающая чупа-чупс, но кейк-поп не обязательно должен быть леденцем.

Впоследствии Энджи даже написала книгу о кейк-попе, что способствовало популяризации десерта в мире.

Традиции и приметы

Издавна на Макария заваривали травяные чаи. Использовали листья малины, мелиссу, ромашку, иван-чай, мяту, зверобой. Была даже традиция 1 февраля ходить в гости или угощать гостей чаем.

Святому Макарию молились об исцелении тяжелых болезней. В этот день, как и в другие церковные праздники, советовали быть добрыми к ближним, не начинать ссоры, не сердиться, не совершать зла.

Звездное небо 1 февраля предсказывает позднюю весну. Говорили: "Какая погода на Макария – таким будет весь февраль".

Солнечный день без снега предвещает раннюю весну.

А вот если 1 февраля началась метель – снег будет идти до начала марта.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, какой будет погода в феврале и следует ли ожидать ранней весной.

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