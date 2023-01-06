Лучшие рождественские колядки: подборка песен и стихов на украинском

Колядование – одна из самых светлых украинских традиций. На утро после Сочельника, поев кутю и двенадцать постных блюд, молодежь отправлялась колядовать.

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Колядками издавна прославляли рождение Иисуса Христа и желали хозяевам хорошего и щедрого года. OBOZREVATEL собрал лучшие украинские рождественские колядки, которые следует выучить с детьми.

***

Добрий вечір тобі, пане господарю

Радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

Застеляйте столи, та все килимами,

Та кладіть калачі з ярої пшениці,

Бо прийдуть до тебе три празники в гості,

А той перший празник – то Різдво Христове,

А той другий празник – Святого Василя,

А той третій празник – Святе Водохреща,

Хай святкує з нами вся наша родина,

Вся наша родина, славна Україна,

Радуйся! Ой радуйся, земле, Син Божий народився!

***

На Різдво Христове ангел пролітав

І з Різдвом Христовим всіх людей вітав:

"Всі люди святкуйте цей день, празникуйте,

День святого Різдва!

Я лечу від Бога, радість вам приніс,

Що в біднім вертепі Христос народивсь.

Всі люди святкуйте цей день, празникуйте,

День святого Різдва!"

***

Сніжком запорошило все:

Стежинку і дорогу.

Спішить, спішить колядочка

До нашого порогу.

Несе вона в торбиночці

Про щастя світлу мрію,

Дарує нам колядочка

І віру і надію.

Лунають ніжно дзвоники

Від хати і до хати.

Спішить, спішить колядочка

Нам щастя побажати!

***

По всьому світу сталась новина:

Діва Марія Сина зродила,

Сіном притрусила,

В яслах положила

Господнього Сина

Діва Марія Бога просила:

"В що ж би я Сина свого повила?"

Ти, небесний Царю,

Зішли свої дари

Цього дому господарю.

Зійшли анголи з неба до землі,

Принесли дари Діві Марії:

Три свічі воскові,

Ще й ризи шовкові

Ісусові Христові.

Прийшли три царі зі східної землі,

Принесли дари Діві Марії:

Покірно складають

І поклін віддають

Ісусові Христові.

***

Тиха ніч, свята ніч!

Ой, зітри сльози з віч,

Бо Син Божий йде до нас,

Цілий світ любов’ю спас,

Вітай нам, святе Дитя!

Свята ніч настає,

Ясний блиск з неба б’є,

В людськім тілі Божий Син

Прийшо нині в Вифлеєм

Щоб спасти цілий світ.

***

На синім небі

Зіронька стала,

По всій Вкраїні

Звістку подала.

Що в Віфлеємі,

В стайні низенькій,

Дитя родилось —

Ісус маленький.

Ісус родився,

Ручки складає,

Всіх засмучених

Радо вітає.

Тож перестаньте

Вже сумувати,

Вкраїнські хлопці,

Гожі дівчата.

Дівчата й хлопці,

Всі поклонімся,

В добрій надії

Богу молімся.

Щоб ми діждали

Кращої долі,

Щоб розквітали,

Як квітки в полі.

***

Зараз хочу привітати

Вас усіх з веселим святом,

Я вам хочу побажати,

Щоб добро прийшло до хати,

Щоби жити і радіти,

Щоб росли здорові діти,

Щоби сонечко веселе

Вашу тішило оселю!

***

Ой на річці на Йордані,

Там Пречиста ризи прала,

Свого сина сповивала,

На ялині колихала.

Прилетіли три янголи,

Взяли Христа під небеса.

Всі небеса розтворилися,

Всім святим поклонилися.

Ранее OBOZREVATEL публиковал забавные щедривки для взрослых.

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