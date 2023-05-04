Кто празднует именины 5 мая: все об этом дне

5 мая православные верующие чтят память преподобного Теодора Сикиота. По погоде в этот день прочили, скоро ли придет летнее тепло и каким будет урожай.

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В мире отмечается Международный день борьбы за права людей с инвалидностью, день португальского языка и Международный день акушерки. Именины празднуют Теодоры, Лидии, Макары, Никоны, Алексеи, Сергеи, Степаны, Анастасии, Варвары, Василии и Георгии. О традициях и верованиях этого дня – читайте в материале OBOZREVATEL.

День преподобного Теодора

Еще до рождения Теодора его матери пришло видение о мальчике, которому суждено было выполнить великую миссию. Теодор родился Галатийском городе Сикеи (поэтому его называют Теодор-Сикиот). Когда мальчику исполнилось шесть лет, произошло второе видение: святой Георгий сообщил, что Господь требует Теодора к себе. Мать и мальчик не испугались, ведь сразу поняли, что это означает не скорую смерть малыша, а его великую духовную цель в жизни.

Юный Теодор отказался от земных благ, соблюдал очень строгий пост и постоянно молился. В возрасте 14 лет решил стать отшельником и поселился в пещере. Впоследствии он осознал, что одним лишь уединением нельзя служить людям, поэтому согласился стать настоятелем монастыря, а затем – епископом. Через десять лет Теодор снова вернулся к жизни отшельника. Очевидцы рассказывали, что у Теодора был настоящий дар – он совершил много исцелений и чудес.

Народные запреты

Наши предки говорили, что в день Теодора нельзя ходить в лес или другие безлюдные места – иначе может случиться беда.

Как и во все церковные праздники, запрещалось злословить, ругаться и оскорблять других.

Погодные приметы

5 мая издавна было принято начинать высадку лука. На ужин подавали блюда, в составе которых был этот овощ. Также формировали своеобразные "обереги от нечисти", развешивая по углам луковые вязанки.

По погоде в этот день предсказывали, скоро ли придет тепло. Большинство примет связывали с птицами.

Услышать, как поет кукушка – к солнечным и теплым дням; лето не заставит себя ждать.

Увидеть, как в небе летает стая птиц – к хорошим долгожданным новостям.

Если в день Теодора вдруг началась гроза – пугаться не стоит. Гроза – вестница грядущего щедрого урожая.

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