Кто празднует именины 18 февраля: приметы и запреты в этот день
18 февраля православные верующие чтят память мученицы Агафьи. В народе по погоде в этот день предугадывали, какими будут весна и лето.
День ангела празднуют Агафьи, Макары, Федосии. О традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.
Кем была святая Агафья
Агафья происходила из известной и богатой семьи из города Палермо, на Сицилии. Ее родители исповедовали христианство.
В то время правил жестокий император Деций. Градоначальник Катан (по другой версии – Кинтиан), узнав о красоте и богатстве Агафьи послал за ней солдат. Агафью должны были судить за христианскую веру, ведь это были времена гонений.
Агафье предлагали отречься от веры взамен на богатство и помилование, но она не склонялась ни на подкупы, ни на увещевания.
После этого Агафью послали на пытку. Над ней издевались с особой жестокостью. По легенде, к ней явился святой апостол Петр и исцелил тяжелые раны.
Агафью снова повели на пытки, но внезапно произошло землетрясение, похоронив под завалами палачей. Градоначальник выжил и отослал Агафью в тюрьму, где она и скончалась.
Приметы и поверья
За этим днем прочили приход весны. Если на улице морозно – следует ожидать скорого тепла. Земля на Агафью не покрыта снегом – к засушливому жаркому лету.
Если внезапно ударил мороз – лето будет жарким. Говорили, что теплая погода и плюсовая температура на Агафью предвещает своевременный приход весны.
В церковный праздник запрещалось ссориться, причинять другим зло, говорить клевету и конфликтовать.
Также издавна советовали в этот день устроить уборку в доме и во дворе.
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