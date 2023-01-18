Крещенский святвечер: хорошие поздравления в стихах и прозе. Картинки
Крещение – последний большой праздник рождественско-новогоднего цикла, связанный с крещением Иисуса Христа в реке Иордан. Издревле украинцы имели много традиций в этот день. На Крещенский сочельник семья собиралась за столом на угощение голодной кутьей. Ее заправляли маком и медом.
С первой звездой шли в церковь, чтобы набрать освященную воду. "Христос Крещается", – говорили при встрече. OBOZREVATEL подобрал лучшие поздравления с Крещенским сочельником.
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В светлый вечер Крещения желаю вам семейного уюта, добра, успехов, богатого урожая и крепкого здоровья. Пусть небо над Украиной снова станет мирным, чтобы в следующем году мы отмечали этот праздник в свободной стране. Желаю удачного года и счастливых моментов.
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Пусть святая вода очистит все боли, омой печали и унесет подальше слезы и невзгоды. Мира и благополучия нашей Украине!
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С Крещенским святвечером! Вот и кончаются зимние праздники. В этом году они принесли не только счастье и радость. Война не дает нам полноценно насладиться семейным уютом. Но мы выстоим. Желаю вам провести год в добре и согласии. Пусть тяжелые вести не приходят в ваш дом. Крепкого здоровья, сил, сил и выдержки вам. Пусть сердце согревает вера и искренние надежды.
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Поздравляю вас с Крещенским святвечером! Пусть все тревоги и беды уйдут в прошлое. Пусть освященная вода очистит ваши помыслы и отнимет печали. Желаю, чтобы год принес хорошие новости и желаемое известие о победе.
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Поздравляю с Крещенским сочельником! Желаю, чтобы целебная вода дарила вам крепкое здоровье на весь год. Божьей вам милости, семейного благополучия, мира в сердце и светлого благословения! Пусть родные всегда будут рядом, пусть на душе не будет тяжести, пусть сердце согревают добрые мысли.
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Нехай освячена вода
Зцілить тіла і душі ваші
І ви в святковий час прийміть
Вітання найщиріші наші.
Бажаєм миру і тепла,
Ні краплі горя і тривоги,
Щоб Україна розцвіла
І щоб настав день перемоги!
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Хай Водохреща у вашу хату
Добра вам принесе багато!
Розбудить приспані надії,
І щастям щедро вас засіє!
Водою скропить із любов’ю
І подарує вам здоров’я!
Ранее OBOZREVATEL рассказывал об истории праздника Крещения Господня.
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