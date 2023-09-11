Когда в Украине празднуют День учителя: дата в 2023 году

Ежегодно в первое воскресенье октября украинцы отмечают светлый праздник – День учителя. В этот день принято поздравлять учителей, педагогов и других работников сферы образования.

Видео дня

Но немногие знают, что День учителя в Украине почти совпадает с международным – большинство стран мира отмечают праздник 5 октября. Об истории и традициях праздника – читайте в материале OBOZREVATEL.

Когда в Украине празднуют День учителя в 2023 году

В 2023 году украинцы будут отмечать День учителя 1 октября.

Даже если вы давно окончили школу, это отличный повод поздравить классного руководителя, позвонить первой учительнице, написать сообщение любимому школьному преподавателю.

История праздника

Профессия учителя считается одной из самых древних. Первые школы, о которых дошло упоминание до нас, возникли еще в IV тысячелетии до н.э.

Слово "педагог" – древнегреческое, дословно переводится как "тот, кто ведет ребенка". Когда-то так называли рабов, которые присматривали за детьми.

В Киевской Руси школы первые школы основали после принятия христианства. Об этом говорится в "Повести временных лет". Наибольшее распространение они получили во времена Ярослава Мудрого.

На Старокиевской горе в Киеве есть памятный знак первой школе. Находится он рядом с фундаментом Десятинной церкви, где, согласно летописи, и действовало первое учебное заведение, в котором обучалось около 300 учеников.

На государственном уровне День учителя начали отмечать с 1980 года. Праздник всегда приходится на воскресенье, поэтому праздничные мероприятия проводят накануне в пятницу.

Ранее OBOZREVATEL публиковал поздравительные открытки и пожелания в День учителя.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.