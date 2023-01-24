Когда празднуют день студента в Украине и почему 25 января – не наш вариант

Привычка отмечать праздники в определенные даты достаточно живуча, но иногда приходится отказываться и от нее. Так, сейчас активно меняется дата, когда празднуют День студента в Украине – молодежь отказывается от гуляний 25 января и переносит их на 17 ноября.

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OBOZREVATEL рассказывает, почему так происходит. И почему праздновать День студента 25 января – плохая идея для украинцев.

Почему 25 января – неправильная дата

На самом деле только одна страна мира чествует студентов в этот день. И эта страна – агрессорка Россия.

История праздника ведется с 1755 года, когда императрица Елизавета Петровна своим указом основала Московский университет. И сделала это именно 25 января – в Татьянин день. Сначала его праздновали только студенты Москвы, но традиция начала распространяться и почти столетие спустя, в 1850 году, царь Николай I официально сделал его днем студенчества на территории всей Российской империи.

Постепенно праздник превратился в масштабную попойку. Писатель Антон Чехов даже шутил, что однажды московские студенты выпили в городе все, кроме Москвы-реки, которая уцелела только потому что замерзла. Так что в 1910 году пришлось вмешаться Московской думе, которая сделала праздник безалкогольным.

Конец традиции был положен с приходом советской власти, которая боролась со всем царским и буржуазным. Но в 2005 г. российский диктатор Владимир Путин вернул традицию. Сейчас праздник носит название "День российского студенчества".

Почему правильно праздновать 17 ноября

Большинство стран мира чтят дух, ум и смелость студенческой молодежи 17 ноября. Эта дата была установлена в честь событий 1939 года, которые произошли в Праге. В тот момент чешская столица уже была оккупирована нацистами. Что не помешало студентам и преподавателям выйти на демонстрацию, чтобы почтить годовщину создания Чехословацкого государства, основанного 28 октября 1918 года и фактически уничтоженного оккупантами.

Немцы начали силой разгонять демонстрацию, и в ходе разгона ранения в живот получил один из студентов – 24-летний Яна Оплетал. Врачи долго боролись за его жизнь, но 11 ноября он скончался от перитонита.

Похороны Яна 15 ноября переросли в массовую акцию протеста против оккупантов. Сотни протестующих были арестованы, а все чешские университеты и колледжи – закрыты до самого конца войны. В результате облав на протестующих более 1200 студентов были отправлены в концентрационный лагерь Заксенгаузен. А девятерых арестованных нацисты приговорили к смертной казни. Приговор был приведен в действие 17 ноября.

Два года спустя, в 1941 году, в эту же дату в Лондоне состоялась Международная встреча студентов, которые боролись против нацизма. Именно на этой встрече было выдвинуто предложение праздновать День студента ежегодно 17 ноября. С тех пор ведется международная история праздника.

Украина присоединилась к нему в 1999 году. 16 июня соответствующий указ подписал президент Леонид Кучма. Так что в Украине на официальном уровне День студента отмечается именно в ноябре.

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