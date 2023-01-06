Когда колядуют в Украине: традиции и изменения в 2023 году

Украинцам, которые в 2023 году празднуют Рождество Христово 7 января, следует помнить, что накануне этого дня наши предки начинали колядовать. В разных областях нашей страны существуют свои традиции.

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OBOZREVATEL разобрался, когда следует начинать колядовать и как долго можно поздравлять с Рождеством. Так, наиболее распространена традиция, согласно которой колядки начинают петь и рассказывать 6 января – в Святвечер.

В некоторых регионах колядовать начинают 7 декабря и это можно продолжать делать до 14 января. В отдельных областях рождественские песни и стихи звучат до 19 января.

Готовиться к колядованию украинцы начинали еще с 4 декабря (Введение в Храм Пресвятой Девы Марии). Для этого разучивали колядки, а также делали "звезду". Традиционно для колядования собирались в группы. Во главе ее шел звездочет, который нес "Вифлеемскую звезду". Также должен быть звонарь, чтобы своим звонком извещать хозяев дома о приходе колядников.

Колядки – обрядовые песни, которые традиционно пели дети и молодежь. В них были пожелания здоровья, богатства и хорошего урожая в следующем году.

Детские колядки имеют более шуточную форму, поэтому помимо пожеланий и поздравлений в них иногда "угрожают" жадным хозяевам. Но большинство старых украинских колядок – это серьезные песни, прославляющие рождение Сына Божьего.

Отметим, часть Украины уже могла услышать колядки в этом рождественско-новогоднем периоде, ведь по данным опроса, который провели в Дії, большинство респондентов уже перешли на празднование Рождества 25 декабря. Соответственно Святвечер праздновали 24 декабря.

Еще часть опрошенных рассказали, что собираются праздновать два раза.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подборку популярных колядок для детей и взрослых.

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