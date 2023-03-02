Категорически нельзя ссориться: какой праздник отмечают 3 марта

3 марта православные верующие чтят память Святителя Льва I Великого, папы Римского. В народе говорили, что в этот день нельзя ссориться, инициировать конфликты и сосредотачиваться на плохих мыслях.

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День ангела 3 марта отмечают Львы, Александры, Василии, Викторы, Дорофеи и Агапии. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День памяти Льва Великого, папы Римского

Лев был избран папой Римским после смерти предшественника, папы Сикста Третьего в 440 году. Лев получил разностороннее образование и мог сделать светскую карьеру, но избрал путь духовности и сначала стал архидьяконом.

Святителя Льва помнят как доброго и милосердного поборника веры. Его также называют защитником отечества, ведь, по преданию, он сумел спасти земли от разорения, когда на страну напали гунны во главе с Атиллой. В 455 году, когда главарь вандалов Гензерих проник в Рим, именно папа Римский Лев убедил его не жечь город и не убивать людей.

Святитель Лев знал о времени своей смерти и отошел с молитвой и в мире. Похоронили папу в Ватиканском соборе в 461 году.

Приметы и верования

По погоде 3 марта прочли осенний урожай и приход тепла.

На дворе солнечная погода – овощи и зерновые уродят щедро.

Звездная ночь предвещает, что весна будет медлить, скоро придет похолодание.

Если вдруг услышали гром – к жаркому лету.

Издавна говорили, что 3 марта нельзя ссориться, чтобы не навлечь беду. Тяжелым физическим трудом также заниматься не советовали.

Девушкам запрещалось в этот день заниматься рукоделием, вышивать и вязать. Кроме того, наши предки верили, что в день Святителя Льва следует выбросить из дома все старые и сломанные вещи.

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