Какой церковный праздник отмечают 2 марта: приметы этого дня

Православная церковь во второй день марта ежегодно отмечает день памяти святого мученика Феодора Тирона. В этот день свои именины также отмечают Федор, Роман, Марьяна, Филипп, Мина, Порфирий, Феодосий, Марианна.

Видео дня

OBOZREVATEL рассказывает об истории праздника. А также о традициях и приметах 2 марта.

Кем был Феодор Тирон

В конце ІІ века Феодор был воином в одном из городов Понтийской (Черноморской) области Римской Империи. Он исповедовал христианство, за что пострадал во время гонений императора Максимина. Феодора обвинили в поджоге языческого храма и заставляли отречься от своей веры. Но он отказался.

Тогда христианина приговорили к тюремному заключению, во время которого планировали уморить голодом. Но он выжил. Поэтому ему снова было предложено перейти в язычество. После второго отказа Феодора подвергли тяжелым пыткам. По преданию, во время страданий Феодору явился Христос, утешивший и укрепивший его. Так он смог выдержать и это испытание. Третье предложение отречься от христианства мученик тоже отверг. За это его продолжили пытать и присудили сжечь заживо. На костер Феодор сошел с молитвой на устах. Когда пламя погасло, христиане нашли тело святого невредимым и похоронили его в городе Евхатия.

С именем Феодора Тирона связывают легенду о появлении кутьи. Приблизительно через 50 лет после его мученической гибели император Юлиан Отступник задумал сорвать христианам Великий пост. Он приказал градоначальнику Константинополя в первую неделю поста ежедневно обрызгивать продукты на рынке кровью животных, принесенных в жертву языческим богам, что делало пищу скоромной. Одновременно с этим святой Феодор явился во сне константинопольскому архиепископу Евдоксию и предупредил его о планах императора. Также он посоветовал христианам в эту неделю не покупать ничего на рынке, а готовить кашу из вареной пшеницы с медом, спасшей которая спасла их от греха.

Приметы 2 марта

Наши предки в этот день прогнозировали лето. Какой будет погода, такой окажется и теплая половина года.

Если вороны 2 марта купаются в лужах, это к потеплению.

Туман предвещал холодный май, а яркая луна ночью – хороший урожай. Дождь же обещал, что хорошо уродят хлеб и лен.

Чего нельзя делать 2 марта

Даже если этот день не выпадает на Великий пост, есть скоромное на Феодора Тирона нельзя. Следует поститься и молиться за усопших.

Также 2 марта не рекомендуется отказывать в подаянии.

Ранее OBOZREVATEL публиковал подробный календарь православных праздников на март.

Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.