Какой религиозный праздник выпадает на 13 февраля: история и запреты этого дня

Церковный календарь 13 февраля чествует сразу нескольких святых. Праздник называется день памяти мучеников Кира и Иоанна и с ними мученицы Афанасии и дочерей ее Феодотии, Феоктисты и Евдоксии. Именины в этот день отмечают Виктор, Афанасий, Иван, Никита, Илья и Виктория.

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OBOZREVATEL рассказывает о святых, которым церковь посвящает этот день. А также о приметах и запретах, связанных с датой.

Смысл праздника 13 февраля

События, легшие в основу памятной даты, произошли в начале VI века. Тогда в египетском городе Александрия жил врач по имени Кир. Будучи христианином, он оказывал людям помощь безвозмездно. Причем лечил не только болезни тела, но и исцелял проповедью души, обращал людей в свою веру. Когда к власти в Риме пришел император Диоклетиан, начавший гонения на христиан, Кир удалился в Аравийскую пустыню и принял монашество. Там он продолжил свою практику исцеления, но за отказ от мирской жизни получил от бога дар лечить какие угодно болезни.

В то же время в Эдессе на территории современной Турции жил воин по имени Иван. Он тоже исповедовал христианскую веру. После начала преследований он отправился в Иерусалим, где узнал о Кире и пожелал его найти. Когда он добрался до его пустынной обители, то привязался к врачу всей душой и стал ему помогать.

Однажды Кир и Иван узнали, что в египетском Канопе войско императора схватило христианку по имени Афанасия и трех ее дочерей – Феоктисту, которой было 15 лет, Феодотию, достигшую 13-летнего возраста и Евдоксию, которой исполнилось только 11. Святые поспешили им на помощь, чтобы укрепить дух и не дать отречься от христианства под давлением. Они посетили мать с дочерьми в тюрьме, о чем узнал правитель города. Он приказал схватить Кира и Ивана и подвергнуть их пыткам глазах Афанасии и девочек. После всех убили. Мужчин закололи мечом, а женщину с дочерьми обезглавили. Все впоследствии были признаны мучениками за веру.

Тела убитых единоверцев египетские христиане похоронили в церкви святого апостола и евангелиста Марка. В V веке мощи святых Кира и Ивана были перенесены из Канопы в Мануфин. Впоследствии их перевезли в Рим, а оттуда в Мюнхен.

Приметы 13 февраля

В этот день наши предки предсказывали погоду. Вот какие приметы связывают с 13 февраля:

круги вокруг солнца обещали урожайный год;

ясная ночь на 13 февраля предвещала солнечный день;

если утром на деревьях был иней – ночь будет безоблачной;

громкие крики ворон, по народной примете, были к метели;

а если воробьи начинали утеплять свои гнезда, людям тоже следовало готовиться к похолоданию.

Запреты 13 февраля

Несмотря на то, что работать в этот день можно, тяжелую физическую работу все же следует отложить.

Под запретом 13 февраля также подметание. Считается, что так можно вымести из дома свое счастье.

Если встретится нищий и попросит о помощи, отказывать ему не годится.

Также народные приметы не советуют 13 февраля выходить поздно вечером из дома.

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