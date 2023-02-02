Какой праздник выпадает на 3 февраля: народные традиции и запреты этого дня

3 февраля православные верующие чтят память Максима Исповедника. В Максимов день по давним поверьям пытались не злословить и не давать бытовые вещи взаймы.

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В мире 3 февраля празднуют день нежности, всемирный день женщин-врачей и день борьбы с ненормативной лексикой. Именины отмечают Максимы, Евгении, Агнии и Валерианы. Подробнее о традициях и верованиях 3 февраля читайте в материале OBOZREVATEL.

Максимов день

Преподобный Максим Исповедник родился около 580 года в городе Константинополь. Он был очень образованным, в юности изучал философию, богословскую диалектику, риторику, читал произведения древних авторов. За честность, добросовестность и трудолюбие его взяли на службу к императору Ираклию.

Но придворная жизнь, полная лицемерия, обмана и греховности, шла вразрез с убеждениями Максима. Поэтому он принял монашеский постриг и был избран игуменом монастыря.

Несмотря на высокие должности, Максим всегда оставался искренним, добрым, щедрым и честным. Проповедническую деятельность он начал в Александрии и на острове Крит, затем проповедовал в Карфагене. Максим Исповедник написал множество трактатов, диспутов, богослужений и объяснений молитвам и разработал теорию божественных идей.

Всемирный день женщин-врачей

Праздновать этот день начали недавно, в 1972 году. Как известно, женщинам на протяжении веков запрещали заниматься врачебной деятельностью. В Средневековье женщин, лечивших болезни, могли даже считать ведьмами.

Дата 3 февраля, как Всемирный день женщин-врачей, была избрана в честь дня рождения Элизабет Блэквелл. Это первая женщина, получившая медицинское образование в США.

Народные традиции и верования

Наши предки говорили, что в Максимов день нельзя давать бытовые вещи взаймы. Также не следует злословить, ссориться и конфликтовать. По поверьям, в этот день нужно помириться со всеми, с кем давно в ссорах.

По погоде прочили, каким будет февраль. Если 3 февраля солнечно и ясно – еще будут затяжные морозы. Если на Максима ночью виднеется луна из-за облаков – следует ожидать хорошего урожая осенью.

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