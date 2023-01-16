Какой праздник выпадает на 17 января: кто празднует именины в этот день

17 января – предпоследний день зимних святок, которые по православному календарю заканчиваются вместе с первой звездой 18 января. Рождественско-новогодние праздники прошли, пора разбирать елку, снимать гирлянды и привыкать к рабочим будням.

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17 января в мире отмечают день детских изобретений, международный день наставничества и годовщину создания канатной дороги. О праздниках, традициях и приметах 17 января читайте в материале OBOZREVATEL.

В православной традиции

17 января именины празднуют Александр, Артемий, Афанасий, Денис, Марк, Павел, Яков, Степан.

В этот день в православной церкви чтят память святого Зосима. Мученик Зосим жил в ІV веке во времена правителя Киликии Дометиана. Зосим был старцем-отшельником, жил в пустыне и разговаривал с животными. Пустыню он избрал, потому что не мог жить в одном месте с врагами Иисуса. Дометиан уничтожал христиан и, поймав Зосима, люди правителя повесили старца головой вниз с большим камнем на шее.

Также 17 января – Собор святых семидесяти апостолов Христовых. После избрания двенадцати апостолов, свидетелей его жизни, Иисус собрал еще 70 апостолов и послал их на проповеди. Большинство из них были заключены в тюрьму и умерли как мученики.

День канатной дороги, наставничества и детских изобретений

17 января – Международный день канатной дороги. Именно в этот день в 1871 году было запатентовано изобретение. Автором проекта был американец Эндрю Смит Голидей. Основную инженерную работу проделал Уильям Эппелшмеймер. На создание первой в мире канатной дороги ушло 2 года. Она была открыта в Сан-Франциско 1 сентября 1873 под названием Clay Street Hill Railroad.

17 января 1706 г. в Бостоне (тогда Британская Америка) родился Бенджамин Франклин – один из родителей-основателей США, участник войны за независимость США, ученый, дипломат, политик, писатель. Немногие знают, что Бен Франклин был заметной фигурой в науке, сделав важное открытие в области электричества. Именно в честь Бена Франклина 17 января отмечается Международный день детских изобретений.

Международный день наставничества – сравнительно новый праздник, который начался в 2017 году в честь дня рождения боксера и общественного деятеля Мухаммеда Али. Праздник начал с целью привлечения внимания к важности наставничества ради добра и общечеловеческих ценностей.

Приметы и поверья

В народе заметили, что ясное небо 17 января предвещает, что скоро начнется период затяжных морозов.

Если сияет полнолуние – возможно весеннее половодье. Пчеловоды издавна предвещали, будет ли год богат медом: когда 17 января лежит снег – урожай будет богатым.

По поверьям, в этот день лучше не принимать радикальных решений. Например, об увольнении или смене работы лучше сообщить на другой день.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о традициях и верованиях в период зимних праздников.

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