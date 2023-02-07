Какой праздник отмечают 8 февраля: народные приметы и именинники
По церковному календарю 8 февраля православные отмечают праздник Теодора Студита. Также в этот день именины у людей с именами Аркадий, Гавриил, Арсений, Давид, Иван, Петр, Федор, Семен, Филипп и Мария.
OBOZREVATEL рассказывает об истории и традициях праздника. А также о народных приметах, связанных с ним.
Чем заслужил почтение Теодор Студит
Святой происходил из семьи собирателя царской подати, практически все члены которой так или иначе послужили распространению христианства и стали святыми или блаженными. Теодор вместе с братьями получил от матери хорошее образование. Но, учитывая свою глубокую веру, считал для себя невозможным также идти на государственную службу, поскольку работать пришлось бы на императора-иконоборца Константина V. Вместо этого он начал выступать в поддержку иконопочитания и приобрел большую популярность среди верующих.
В 782 году вся семья Теодора под влиянием его дяди Платона начала монашескую жизнь и в своем имении в Вифинии недалеко от горы Олимп организовала обитель Саккудион. Постригся в монахи и сам 22-летний Теодор. Впоследствии он стал настоятелем этой обители.
За свою деятельность в разоблачении императорского произвола и соблюдении церковных правил в 796 году Теодор после пыток попал в тюрьму в Салониках. Но когда на престол взошла императрица Ирина, его освободили, вернули на родину и даже поручили руководить запустевшим Студийским монастырем возле Копронима. Под руководством Теодора он быстро разрасталcя и количество иноков в нем вскоре превысило тысячу.
Впрочем, на смену святой Ирине вновь пришли далекие от христианства правители, еще дважды заключавшие в тюрьму Теодора. Окончательно освобожден он был императором Михаилом II и остальную жизнь провел как монах, пока не умер 11 ноября 826 года в монастыре святого Трифона в Вифинии. Впоследствии его мощи были перенесены в Студийскую обитель и в честь этого события и был установлен праздник.
Традиции 8 февраля
Считалось, что в день Теодора Студита, которого также называли Феодором Поминальником, необходимо с самого утра пойти в церковь и поставить свечи за упокой всех умерших родственников. В народе верили, что в этот день души тех, кто уже закончил свою земную жизнь, особенно сильно скучают по своим родным. Свечи нужно было ставить, чтобы они не блуждали неприкаянные по земле.
Также в этот день старались проводить различные ритуалы по защите от нечисти и злых духов. А людям, рожденным 8 февраля, в этот день варили гороховую кашу – на здоровье и счастье в течение всего года.
Народные приметы 8 февраля
Вот по каким признакам предсказывали на Феодора Поминальника погоду:
- звездная ночь – к хорошему урожаю льна:
- если с утра поет синица, это прогнозирует похолодание;
- солнце садится в чистый горизонт и на улице стоит мороз – к еще большим холодам;
- бледный цвет луны предвещал снегопад.
Запреты 8 февраля
- Поскольку в этот день по миру бродят души умерших, снимать оберег, например крестик, нельзя.
- Также запрещалось ссориться с соседями, даже если в остальные дни года с ними были постоянные скандалы.
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о полном календаре православных праздников на февраль 2023 года.
Подписывайтесь на каналы OBOZREVATEL в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.