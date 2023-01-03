Какой праздник отмечают 4 января: что нельзя делать в этот день
4 января отмечают день Анастасии. Наши предки по этому дню предсказывали погоду на октябрь.
Издавна 4 января из сундуков доставали ткани и орнаменты. Незамужних девушек учили рукоделию. О том, кем была святая Анастасия и к каким народным приметам следует прислушаться в этот день, читайте в материале OBOZREVATEL.
День Анастасии
Великомученица Анастасия жила в Риме во времена императора Диоклетиана (3-4 век н.э).
Анастасия выросла в семье язычника, но ее мать тайно исповедовала христианство. Ее учителем был благочестивый Хрисогон.
Мать прививала Анастасии христианские ценности – любовь к ближнему, смирение и милосердие. Однако она прожила недолгий век, и после смерти жены отец выдал Анастасию замуж за язычника Помплия. Девушке, которая уже дала обет, пришлось придумать болезнь, чтобы сохранить чистоту и невинность.
Переодеваясь в лохмотья, Анастасия навещала тюрьмы. В то время в тюрьмах сидели исповедники Христа. Она кормила заключенных и заботилась о них.
Но служанка предала Анастасию, рассказав об этих визитах ее мужу. Помплий пытал Анастасию и запретил ей выходить из дома. Девушка начала тайно переписываться с Хрисогоном, который посоветовал ей быть доброй и терпеливой, проводя дни в молитвах. Он предсказал, что злой муж скоро погибнет. Так и вышло. Помплий погиб в море. Анастасия раздала все богатства и имения Помплия бедным.
Впоследствии она отправилась в путешествие, повсюду прислуживая отверженным и заключенным. Анастасия лечила больных, помогала бедным и исповедовала учение Христа.
Когда Анастасия прибыла в Иллирию, ее схватили по приказу императора, который массово уничтожал христиан. Анастасии предлагали золото, драгоценные камни и одежду, но она не отказалась от веры, избрав пытки и мучения.
Анастасию обрекли на голодную смерть, но 60-дневный голод не причинил ей никакого вреда. После этого ее решили утопить, но снова произошло чудесное спасение. Разгневанный император приказал растянуть Анастасию на кресте.
В память о мученице ежегодно 4 января отмечают день Анастасии.
Народные приметы
Давно считали: какая погода 4 января – таким будет и октябрь.
Если на крышах домов висят сосульки – год будет урожайным.
Вечернее чистое небо пророчит и в дальнейшем погожие дни.
Если в день Анастасии облачно – вскоре пойдет снег.
4 января по традиции было принято есть постную кашу – это принесет крепкое здоровье.
По поверьям, в этот день не следует ходить по дому босиком – можно навлечь нищету. Не советовали прокалывать уши, иначе они будут долго заживать.
Так как 4 января – церковный праздник, не следует ссориться, злословить и распускать сплетни.
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