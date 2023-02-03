Какой праздник отмечают 4 февраля: что означает погода в этот день и что делать нельзя

Ежегодно 4 февраля православная церковь чтит память святого апостола Тимофея. Также в этот день под эгидой ООН отмечают Всемирный день борьбы с раком.

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OBOZREVATEL рассказывает о церковных и светских праздниках 4 февраля. И о верованиях и запретах, связанных с Тимофеевым днем. Именинниками этого дня являются также Петр, Гавриил, Юрий, Макар, Иван, Леонтий и Мануил.

Чем запомнился святой Тимофей Эфесский

Первый епископ Эфеса (ныне турецкий Измир) был любимым учеником и близким помощником апостола Павла. Святой Тимофей также входил в число апостолов от семидесяти – группы из семи десятков человек, которых избрал для проповеди сам Иисус Христос.

Павел рукоположил Тимофея в епископы Эфеса еще совсем молодым – примерно в 30 лет, и поручил ему наставлять новообращенных христиан в этом городе. О святом известно немногое, но есть свидетельство, что у него была способность исцелять больных.

Погиб Тимофей Эфесский от рук язычников. Он пытался остановить их обряд, за что его забили камнями. Его смерть считается мученической.

Какие 4 февраля народные приметы

Считалось, что сильный мороз в Тимофеев день, из-за которого потеют оконные рамы, предвещает скорое потепление.

Если в полдень выглядывало солнце, это означало ранний приход весны.

Метель 4 февраля свидетельствует, что снег будет идти целую неделю. При этом снегопад в этот день был знаком хорошего урожая.

Что нельзя делать 4 февраля

Сны, приснившиеся в ночь на Тимофея, считаются пророческими. Но их нельзя никому рассказывать.

В этот день не стоит рисковать, в том числе играть в азартные игры.

Также в народе считалось – если вынести в Тимофеев день мусор, вынесешь из дома счастье.

Всемирный день борьбы против рака

Основали эту дату в 2000 году на первом Всемирном саммите по борьбе с раком, который проходил в Париже. Тогда же была принята Парижская хартия борьбы с раком. Эту дату отмечают с целью повысить осведомленность о раке как об одном из самых страшных заболеваний современной цивилизации. Его основатели стремились привлечь внимание общества к предотвращению, выявлению, лечению злокачественных новообразований, а также призвать политиков сделать борьбу с онкологическими заболеваниями одним из своих приоритетов.

Ранее OBOZREVATEL публиковал православный календарь на февраль 2023 года.

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