Какой праздник отмечают 21 февраля и почему в этот день не ходят к стоматологу

21 февраля православные верующие чтят память пророка Захария Серповидца. В мире отмечается Международный день родного языка и день женского счастья.

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Именины празднуют Михаил, Макар, Антон, Александра, Агата, Василиса. Об основных традициях и верованиях этого дня читайте в материале OBOZREVATEL.

День Захария Серповидца

Захария был одним из двенадцати малых пророков. Он с детства изучал Библию и, по преданию, умел предсказывать будущее. Живя задолго до рождения Иисуса, он предсказал приход Мессии и все события Нового Завета.

В книге пророка Захария содержатся детали о последних днях жизни Иисуса на земле, в частности, об измене за 30 серебреников, о Гефсиманском саде и страданиях Христа.

На Захария Серповидца селяне издавна доставали орудия труда, готовя их к новому сезону.

Международный день родного языка

Это относительно новый праздник, основанный в 2000 году по инициативе ЮНЕСКО. Дату 21 февраля выбрали потому что именно в этот день в 1952 году в Бенгладеше произошел вооруженный конфликт из-за языка, жертвами которого стали студенты.

В мире существует более 7 тысяч языков. Наиболее распространена группа индоевропейских языков, в которую входит и украинский.

Больше всего людей говорят на китайском, английском, испанском, русском языках, а также хинди, индонезийском, арабском, бенгальском, португальском, японском, немецком и французском.

По статистике, 43% языков по состоянию на 2023 год находятся на грани исчезновения.

Традиции и приметы

В народе говорят, что лечение на Захария Серповидца не принесет пользы, так что визиты к стоматологам и хирургические операции откладывали на другой день.

Также запрещалось завидовать, потому что этим можно было навлечь беду в свой дом.

По погоде 21 февраля предсказывали, какими будут теплые времена года. Если день морозный – скоро наступит весеннее тепло. Если последняя неделя февраля холодная – значит весна будет теплой.

Вдруг услышали гром 21 февраля – летние и весенние месяцы будут ветренными.

Пчеловоды смотрели на деревья: если много инея – мед будет щедрым.

Также наблюдали за поведением животных. Если скот ведет себя неспокойно – зима затянется, будут еще снегопады. Гуси "купаются" в снегу – к наступлению тепла.

В народе говорили: 21 февраля следует заточить ножи, чтобы в дом пришло изобилие. Крестьяне издавна верили, что ночью сам пророк Захария сходит с небес, чтобы посмотреть, хорошо ли очистили орудия труда к приходу весны.

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