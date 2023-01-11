Какой праздник отмечают 12 января: кто именинники в этот день, запреты и приметы

В четверг, 12 января, православные христиане отмечают день памяти мученицы Анисии Солунской. В этот день именины отмечают Макар, Антон, Лев, Федосия, Ярина, Онисия, Ирина.

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OBOZREVATEL рассказывает об истории, традициях и приметах этого дня.

Чем вошла в историю Анисия Солунская

Святая, который чествует православная церковь 12 января, жила в конце III века в греческом городе Салоники – в то время город входил в состав Римской империи. Она была дочерью достаточно богатых родителей, исповедовавших христианство. После их смерти будущая святая раздала все полученное наследство беднякам и посвятила свою жизнь служению богу – посту и молитвам, а также уходу за больными и нищими.

В год рождения Анисии править Римской империей стал император Максимиан по прозвищу Геркулий. Первые годы он относительно терпимо относился к христианам, но в 303 году присоединился к Великому гонению – последнему и наиболее жестокому преследованию последователей этой религии. По приказу императора верующих начали наказывать смертью за отказ от участия в жертвоприношении языческим богам и отбирать у них имущество.

После этого Анисия начала особенно упорно заботиться о своих единоверцах, впавших в немилость правителя. В частности, посещала христиан, находившихся в заключении, что было очень опасным и требовало незаурядной отваги. Однажды она направлялась в молитвенный храм и встретила на своем пути римского воина, пытавшегося заставить отправиться на языческий праздник. Анисия отказалась. Тогда воин схватил ее и попытался сорвать с нее покров, которым она закрывала голову в знак своей веры. На что женщина плюнула ему в лицо и призвала на него наказание именем Христа. По преданию, воин не смог этого выдержать, выхватил меч и ударил ее, убив на месте.

Тело Анисии другие христиане общины похоронили за городом и возвели над ее могилой молитвенный дом. Сейчас мощи святой мученицы находятся в базилике святого Димитрия в ее родных Салониках.

В народе считалось, что Анисию нужно просить о помощи при болезнях желудка.

Чего нельзя делать 12 января

Какие-либо финансовые операции, запланированные на этот день, лучше перенести – они не будут удачными. И вообще лучше воздержаться от дел с деньгами.

Не стоит ходить на длинные дистанции, сила природы не даст дойти до конечной цели.

Любителям сплетен лучше воздержаться от этого занятия. Обо всем, сказанном за спиной у другого человека, уже скоро можно будет сильно пожалеть.

Приметы 12 января

Если в этот день идет снег, лето будет пасмурным.

Ветер дует с юга – можно надеяться на теплое лето и хороший урожай.

Ветер западный – в реках будет много рыбы.

Солнечная погода – к скорому потеплению.

Ночью на небе не видно звезд – уже скоро погода изменится.

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