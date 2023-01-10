Какой праздник отмечают 11 января и почему в этот день нельзя выпускать из дома детей

Одним из последних праздников рождественского цикла является так называемое Избиение младенцев – день памяти детей, которых царь Ирод приказал уничтожить в Вифлееме, узнав о рождении Иисуса Христа. В народе его называют Страшным днем.

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OBOZREVATEL рассказывает, что это за праздник и как вести себя в этот день, чтобы уберечь себя.

Что это за праздник

Когда по зову Вифлеемской звезды к месту рождения Христа прибыли три мудреца, они прошли через Иерусалим и спросили, где могут почтить новорожденного царя иудейского – именно так Иисуса называло пророчество, которое привело их в город. Причем спросили об этом царя Ирода, подумав, что речь идет о его потомке. Ирод же почувствовал угрозу своей власти и приказал истребить в Вифлееме всех детей в возрасте до 2 лет. Христа спасло только чудо, в то время как от рук солдат, по преданию, погибло около 14 тысяч малышей.

История эта описана в Евангелии от Матфея. Жертв библейской резни впоследствии церковь признала мучениками. Поэтому этот день для нее является особой памятной датой. В народе праздник получил название Страшный день.

Страшный день в народной традиции

В народе праздник тоже посвящен детям. По традиции 11 января их принято развлекать и усиленно оберегать от любых угроз. Родители и старшие родственники должны читать малышам сказки, загадывать загадки и играть с ними. А после захода солнца малышей по поверью нельзя выпускать на улицу, ведь там подстерегает нечистая сила, охотящаяся на детские души. Некоторые родители предпочитали вовсе не отпускать детей на улицу в этот день. Зато молодежи 11 января разрешалось собираться на вечерницы.

Что нельзя делать в Страшный день

Кроме того, что выходить из дома не разрешалось детям, взрослым тоже советовали проводить как можно больше времени дома. Особый запрет был на посещение леса. Считалось, что за пределами жилища в этот день можно увидеть своими глазами нечистую силу, что ничего хорошего человеку не несло.

Также в Страшный день не принимались ни за какие новые дела. Считалось, что все начинания будут неудачными.

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