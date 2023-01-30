Какие церковные и профессиональные праздники отмечают 31 января: что делать в этот день не следует

Кого нужно поздравлять с именинами, а кого с профессиональным праздником? Все это можно узнать из календаря, какой праздник 31 января празднуют в Украине и мире. К примеру, на эту дату выпадает международный день ювелира.

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OBOZREVATEL рассказывает о календаре дат на последний день месяца.

Какие праздники отмечаются 31 января

По православному календарю в этот день именины отмечают Афанасий, Дмитрий, Илларион, Кирилл, Ксения и Максим.

В светском календаре – официальном и не очень – на 31 января выпадают следующие праздники:

Всемирный день ювелира;

День "с ног на голову";

День вдохновения искусством;

Международный день зебры;

Афанасий Ломонос, Афанасьев день.

Православный праздник 31 января – Афанасий Ломонос

Церковь в последний день января чествует одного из отцов церкви, грека Афанасия Великого. Так как обычно на эту дату выпадал морозный период, в народе праздник получил название Афанасия Ломоноса. Отсюда и несколько очень красноречивых поговорок:

Афанасьевский мороз ухо и нос дерет

Афанасий Ломонис – береги уши и нос

Афанасий и Кирило забирают за рыло

Афанасьевские морозы не любят шуток шутить

Народные традиции 31 января

Во времена Киевской Руси в конце января завершался зимний период свадеб. Теперь помолвленные должны ждать Пасхи, чтобы получить возможность пожениться.

Также считалось, что в эту дату ведьмы устраивают шабаш. Следовательно, приходилось изгонять из дома нечистую силу и не веселиться чрезмерно – от этого, по поверью, можно было потерять память. На ночь домой приглашали знахарей, но об их приходе должны знать только хозяева дома. Знахари должны были заговорить печные трубы, через которые ведьма может попасть внутрь. Также специально обученные люди забивали защитные клинья, рассыпали золу, собранную из семи печей, и читали специальные заговоры. А еще для защиты от нечистых девушек ночью выходили бить в колокола.

Приметы 31 января

Если на улице в этот день снегопад и метель – весна будет поздняя.

Оттепель предвещает ненастное лето и плохой урожай картофеля.

В полдень выглянуло солнце – жди ранней весны.

Что нельзя делать 31 января

На последний день срединного месяца зимы в народе накладывали несколько запретов. Так стоило немного отложить крестины мальчика, чтобы не лишить его мужской силы в будущем.

Переезд и празднование новоселья лучше перенести уже на февраль. Иначе в новых стенах будут постоянно звучать ссоры.

Ложиться можно только на неотложную хирургическую операцию. Для планового вмешательства день неудачный.

Также это плохая дата для подачи иска в суд. Считается, что истцы проиграют дело.

И свидание 31 января назначать нельзя. Считалось, что идущего на романтическую встречу может украсть ведьма.

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