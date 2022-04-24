Как в Украине празднуют Пасху в условиях войны. Фоторепортаж

В этом году празднование Пасхи подчиняется правилам военного времени. Но украинцы все равно складывают корзины и идут в храмы и церкви. Как отмечают один из главных христианских праздников во время войны – читайте в OBOZREVATEL.

Изменения коснулись всего. И прежде всего речь идет о формате богослужений. Из-за высокого риска провокаций и террористических актов власти пошли на решительный шаг и оставили комендантский час во всех областях. Присоединиться к молитве можно было онлайн или включив телемарафон. С 23:30 23 апреля шла трансляция службы из православного храма, а 24 апреля в 7:30 утра – из греко-католического.

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Однако даже угрозы обстрелов не остановили людей. Уже с 5 утра возле храмов начали собираться украинцы с пасхальными корзинами. Внутрь святынь входят не все. Большинство выстраиваются в ряд у входа и ждут, пока освятят куличи и писанки.

Происходит все быстрее обычного. Наставники храмов заботятся о жизни своих прихожан, потому стараются не образовывать толпу. Кое-где корзины освящают сразу по несколько церковнослужителей.

С самого утра с приветствием выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к Украинцам из культовой святыни – Софии Киевской, видевшей не одно сражение, но все равно выстоявшей.

"Сегодня все мы верим в новую победу Украины. И все мы уверены, что нас не уничтожит ни одна орда и ни одна нечисть. Мы преодолеваем темные времена. И в этот светлый день я и большинство из нас не в светлых одеждах. Но мы боремся за светлую идею. На светлой стороне. И на нашей стороне правда, люди, Господь и высший небесный свет", – сказал Зеленский.

В своем обращении президент упомянул те города, которые больше всего пострадали от захватнических российских войск и попросил Всевышнего на страшном суде не забыть их названия. Он пожелал всем украинцам мира, силы, выдержки. Зеленский процитировал реплику из книги псалмов, высеченную над образом Богородицы Оранты: "Бог среди города и он не падет. Бог ему поможет перед рассветом".

Свое приветствие прислал и премьер-министр Денис Шмыгаль. Он пожелал, чтобы с праздником Воскресения в дома украинцев наконец-то пришел мир. "В этом году Пасха, как никогда, наполняет всех нас верой: в победу добра над злом, жизни над смертью, а значит, – в победу Украины", – написал чиновник.

Поздравил украинцев и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Он напомнил, что в истории были случаи, когда по большим праздникам противники прекращали боевые действия. Но военный попросил не ждать от России такого шага и быть в этот день осмотрительными.

"Свет всегда побеждает тьму. Добро преодолевает зло. Мы обязательно победим! Ведь за нами правда и с нами Бог!", – пишет Залужный на своей странице в Facebook.

От имени Командования объединенных сил ВС Украины обратился генерал-лейтенант Сергей Наев. Он пожелал всем скорейшей победы. "Сегодня мы боремся во имя мира, добра и справедливости. Уверен, что невозможно одержать победу над теми, в чьих сердцах вера и на чьей стороне правда. Христос Воскрес!", – сказал военный.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на видео с президентом РФ Владимиром Путиным на пасхальном богослужении заметили нечто странное. В сети снова заговорили о подделке.