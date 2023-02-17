Как празднуют первый день Масленицы: украинские традиции

Веселый праздник Масленица, который длится неделю и начинается в этом году 20 февраля, имеет массу интересных традиций. Одна из них состоит в том, что каждый день называется отдельным названием и празднуется не так, как остальные дни.

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OBOZREVATEL рассказывает, как в Украине традиционно встречают Масленицу. Кстати, первый ее день так и называется – Встреча.

Начинать празднование было принято с шумной забавы. Поэтому народ обустраивал ледяные горки для катания на санках. Считалось, чем длиннее будет горка, чем продолжительнее будет спуск и чем больше смеха будет звучать вокруг этого аттракциона, тем урожайнее будет год.

В понедельник украинцы начинали готовить главное блюдо Масленицы – вареники с творогом и маслом или налисники. Традиция выпекать блины, более характерная для России, на украинских землях появилась уже в советское время.

Между тем, на нашей территории первый вареник принято было отдавать беднякам. Жест преследовал цель помянуть всех покойных родственников. Также варениками и налисниками из первой партии щедро угощали гостей. В украинской трактовке Масленица преследовала цель примирить всю общину перед началом Великого поста – периода очищения души к Пасхе.

Другим названием Масленицы в Украине был Колодий. За неделю главный персонаж праздника, который назывался "колодка", должен был родиться, пройти полный жизненный цикл, умереть и возродиться. Это символизирует непрерывность годового цикла и указывает на дохристианское происхождение праздника. Так что в понедельник праздновали рождение колодки. Выбирали полено, выполнявшее роль символа праздника, и вносили его в шинок, где проходило празднование.

Еще одно название украинской Масленицы – Бабская неделя. Главными в это время в общине становились женщины. Они же наказывали молодых парней, которые не спешили жениться и продолжать свой род. За это неженатым ребятам привязывали к ноге колодку. Откупиться от символического наказания они могли, налив девушкам выпивку или дав денег. Традиционно эта неделя была сезоном помолвок. Свадьбу в таком случае устраивали после Пасхи.

Хозяйственные дела в начале Масленицы разрешены. Праздник только вступает в свои права, поэтому запрета на труд еще нет.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как празднуется последний день Масленицы, называемый Прощеное воскресенье.

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