Как празднуют Масленицу в Украине: традиции, обряды и запреты

Масленица – традиционная неделя проводов зимы. Существует множество народных традиций, связанных с этим праздником – от выпечки блинов до сожжения чучела.

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Однако в последнее время на фоне полномасштабного российского вторжения все больше украинцев спрашивают: а наш ли это праздник? OBOZREVATEL разбирался, откуда пошли давние традиции и как провожали зиму наши предки.

История Масленицы

Сразу успокоим: Масленица – это украинское культурное наследие. Однако некоторые историки считают, что в древности украинцы не готовили на Масленицу блины, а традиционным блюдом были вареники с сыром.

История праздника уходит в языческие времена. Издавна это был праздник бога солнца – Ярила. Много веков назад славянские племена, проживавшие на территории современной Украины, сооружали в конце зимы чучела из соломы, которые потом приносили в жертву языческим богам.

С появлением христианства народные обряды не были разрушены или забыты, им просто придали новое значение.

Что празднуют на Масленицу

В настоящее время основополагающая идея праздника – проводы зимы. Исторически это не совсем верно, ведь древние славяне на Масленицу отмечали день весеннего равноденствия, то есть приход весны.

Эту неделю также называют Сырной, связывая с Пасхальным постом. Церковь позволяет употреблять молочные продукты, масло, творог, рыбу, чтобы подготовиться к постным ограничениям.

Неделя Масленицы заканчивается Прощенным воскресеньем. Тогда принято просить прощения за совершенное зло и прощать недругов и врагов.

Традиции Масленицы

Дата Масленицы связана с датой Пасхи. В 2023 году украинцы будут праздновать Масленицу с 20 по 26 февраля.

Каждый день, по обычаю, предназначался для разных обрядов: понедельник – встреча Масленицы, вторник – "заигрывание" – родители сватали детей перед Великим постом, в среду ходили в гости к теще, в четверг – заканчивали всю работу по хозяйству и уделяли время развлечениям, в пятницу – снова гости: теща ехала к зятю, в субботу также проводили день с родными, приглашая в гости семью мужа, а в воскресенье провожали зиму и прощались с Масленицей.

Кроме традиционных блинов с разными начинками, готовили пирожки, вареники, запеканки.

Масленица – веселый праздник, всегда сопровождавшийся песнями, танцами и развлечениями.

Приметы и суеверия

Что можно делать на Масленицу

С Масленицей связывали много народных примет.

Если в Сырную неделю к вам внезапно пришли гости – примите их и угостите вкусностями, эта примета – к счастью. Вообще на Масленицу принято и ходить в гости, и принимать гостей, поэтому следует провожать зиму в кругу родных и близких.

Блины, по поверьям, пекут еще и для того, чтобы в доме было достаток и согласие.

Добрые поступки, помощь, сострадание, милосердие или пожертвование нуждающимся вернутся благом и счастьем. Бескорыстная помощь всегда вознаграждается.

Народные запреты

Верующие не употребляли в Сырную неделю мясные блюда, готовясь к посту.

Если на Масленицу накрыть бедный стол или пожалеть угощений – в семью придет нищета.

Нельзя ссориться, обижаться или злословить. По поверьям, это чревато бедами и несчастьями на весь год.

Раньше OBOZREVATEL подробно рассказывал, как праздновать каждый день Сырной недели.

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