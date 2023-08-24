Как нейросеть видит украинскую Независимость: яркие кадры

В День Независимости каждый задумывается, как для него или для нее выглядит независимость. У всех свои символы и образы, связанные с ней. Это может быть и поле желтых подсолнухов под синим небом, и фото семьи, и даже очертания здания аэропорта, откуда можно в любой момент отправиться в путешествие, а затем вернуться домой. Вариантов множество и ни один из них не может быть неверным.

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OBOZREVATEL решил поинтересоваться, как видит украинскую независимость нейросеть. Сгенерировать изображение доверили боту Midjourney. (Чтобы посмотреть фото, долистайте новость до конца)

Искусственный интеллект уже не раз генерировал изображения, связанные с тематикой Украины. Поэтому такие символы, как сине-желтый флаг или вышиванка ему хорошо знакомы. А вот что касается эмоциональной составляющей, то нейросеть по заданию изобразила Независимость, как многолюдное празднование в центре города, куда пришли разделить радость сотни, если не тысячи.

Нейросети работают на основе алгоритмов, которые анализируют огромное количество информации и, исходя из этого, формируют ответ на запрос. ИИ для создания изображений превращают в картинки обычный текст. Иногда изображения получаются причудливыми, а иногда – гиперреалистичными.

Ранее OBOZREVATEL показывал, как искусственный интеллект изобразил главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного в образе викинга.

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